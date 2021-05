Trasformare il balcone in un giardino è semplicissimo. Ecco alcuni trucchi per sfruttare al massimo lo spazio e portare la natura dentro casa

L’ultimo anno, trascorso per lo più dentro casa, è stato sicuramente utile a capire quanto è importante avere una casa comoda e accogliente. Per i più fortunati poi, balconi o terrazzi hanno rappresentato una vera e propria àncora di salvezza dalla monotonia delle mura domestiche. Per i primi mesi di lockdown i balconi venivano addirittura utilizzati per concerti improvvisati, flash mob o anche solo una semplice chiacchierata coi vicini. Insomma una sorta di riadattamento della vita sociale ai tempi della pandemia.

Così, di pari passo con questa riscoperta degli spazi esterni, è sorta anche l’esigenza di rendere questi angoli della casa più belli e godibili. E allora, quale migliore idea se non quella di trasformare il balcone in un giardino? Ovviamente in un balcone bisogna però fare i conti con lo spazio limitato. Tuttavia a tutto si può trovare una soluzione.

Il modo più semplice per trasformare il balcone in un giardino è ovviamente quello di sfruttare al massimo lo spazio verticale.

Ecco svelati i trucchi per trasformare il balcone in un giardino senza avere problemi di spazio!

Il primo consiglio è quello di pulire bene il balcone e sgomberarlo di tutto quello che non è strettamente necessario.

Trattandosi di piccola superficie, con una cifra modesta si potrebbe anche cambiare la pavimentazione. Ovviamente non servirà smantellare quella esistente. Sarà sufficiente posizionare sul pavimento un rotolo di erba sintetica o dei pannelli in legno (ad esempio quelli ad incastro). Un’idea vincente con una spesa davvero modesta!

Per sfruttare bene lo spazio verticale si può optare per una o più fioriere. In commercio esistono diverse soluzioni, anche molto economiche, per creare una fioriera verticale. Non importa se in legno, plastica o stoffa. Una volta fissata alla parete e riempita di piante l’effetto sarà stupefacente. Una parete verde che praticamente non occuperà spazio.

Per la scelta delle fioriere si può anche optare per il fai da te. Cassette in legno (ad esempio quelle utilizzate per la frutta), pallet e ganci a cui appendere le piante sono tutti ottimi trucchi per risparmiare.

Un’altra idea è quella di sfruttare la ringhiera posizionandovi delle fioriere verso l’esterno. Sono economiche e facilmente reperibili. La ringhiera può essere facilmente rivestita con un canniccio o un’arella in bambù. Un buon trucco anche per rimanere lontani da occhi indiscreti.

Infine non resterà che riempire lo spazio calpestabile. Qualche cuscino, un tavolino pieghevole da ringhiera e una catena di luci led, renderanno il balcone uno spazio in cui passare piacevoli momenti di relax. Ecco alcune idee da cui trarre ispirazione.