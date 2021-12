Da un punto di vista agricolo l’Italia potrebbe essere definito un paese autonomo. Produciamo, infatti quasi tutte le qualità di frutta e verdura. Senza contare l’eccellenza di questi prodotti che sono riconosciuti in tutto il Mondo per la loro bontà. Alle volte, facendo la spesa, ci arrabbiamo anche vedendo i prezzi che hanno raggiunto questi alimenti che magari produciamo a pochi chilometri. Ma questo purtroppo è un altro discorso. Vediamo invece assieme una miniera di antiossidanti e minerali in questo ortaggio che abbasserebbe efficacemente il colesterolo depurando l’organismo. Parliamo di una verdura che purtroppo tendiamo ancora a consumare soltanto nella sua stagionalità.

Pochissime calorie li rendono adatti a qualsiasi dieta

Date le loro pochissime calorie, 25/100 grammi di prodotto, gli asparagi sono considerati un alimento ipocalorico. Praticamente presenti in qualsiasi tipo di dieta. Una delle loro maggiori azioni principali, grazie alla ricchezza di acqua e minerali è anche la lotta alla ritenzione idrica. Gli asparagi potrebbero essere infatti definiti dei nemici della cellulite.

Purtroppo, in molte parti d’Italia dove gli asparagi non vengono prodotti, sono anche consumati meno e quasi mai fuori stagione. Un errore che non si dovrebbe assolutamente fare, perché questi ortaggi sono dei veri e propri depurativi del nostro organismo. Che siano bianchi, verdi o viola, dovremmo consumarli non solo a primavera ma per tutto l’arco dell’anno. Uno dei poteri benefici riconosciuti dalla scienza alimentare agli spinaci sarebbe anche quello di regolare la circolazione sanguigna. Facendo ciò, gli asparagi sarebbero dei preziosi guardiani per l’equilibrio della pressione arteriosa. Azione, che in poche parole, significherebbe anche difesa del cuore. Come riconosciuto anche dal testo scientifico che alleghiamo.

Attenzione alle fughe di gas

Trattandosi di un ortaggio depurativo, gli asparagi potrebbero sortire l’effetto di provocare meteorismo. Praticamente, la stessa azione benefica per il nostro organismo che possiedono pure cipolla e aglio. Attenzione, quindi a consumare troppi asparagi eventualmente nei pasti fuori casa. Potrebbero infatti provocare episodi di flatulenza e meteorismo abbastanza imbarazzanti in pubblico. Stimolando, inoltre la diuresi, chi soffre di problemi renali, non dovrebbe assumerli. Sarà comunque il nostro medico a suggerirci come comportarci e come assumerli in questa eventualità. E, rimandiamo i nostri Lettori alla ricetta di approfondimento, sempre in tema di alimenti salutari.

