Avere a cuore la propria salute dovrebbe essere un aspetto preso in considerazione già dalle prime ore del giorno. Una colazione sana e bilanciata è il primo passo per avere il giusto apporto di energie e attivare il metabolismo. Inoltre, è provato che chi salta la colazione tende a mangiare di più e peggio durante il resto della giornata. È bene, dunque, ricavare il tempo per la colazione, assicurandosi la giusta dose di minerali, fibre e vitamine, magari aggiungendo un alleato contro il colesterolo. Quale? Scopriamolo.

Pochi grammi al giorno

Stiamo parlando di uno degli alimenti più apprezzati tra la frutta secca: le mandorle. Queste sono una sorprendente fonte di proteine vegetali, vitamine e minerali. In particolare sono ricche di fosforo, magnesio, calcio e sono grandi alleate del cuore. Grazie al magnesio, si rivelano utili per la concentrazione e per prevenire lo stress, mentre l’alto contenuto di fibre aiuta la digestione e la regolarità intestinale. Inoltre, i grassi mono e polinsaturi al loro interno sono un’ottima fonte di energia. Per la stessa ragione, però, è bene farne un consumo attento e moderato, avendo sempre premura di avere un parere medico sulla dieta da seguire.

Il consumo quotidiano e misurato di mandorle migliora la funzione endoteliale, agevolando il flusso sanguigno che potrebbe essere intralciato dal colesterolo. Una manciata a colazione è un fedele alleato della salute cardiovascolare e un regolatore naturale della flora intestinale, come riportato dalla Fondazione Veronesi. La stessa fondazione evidenzia che sono molteplici gli studi che confermano l’azione benefica delle mandorle sulla salute cardiovascolare e incremento del “colesterolo buono” HDL.

La parte grassa è composta prevalentemente da acido oleico, lo stesso che troviamo anche nell’olio d’oliva. L’abbondanza di grassi buoni, le rende anche un ottimo vettore per la vitamina E, un antiossidante naturale e neutralizzatore di radicali liberi.

Questa, infatti, è utile al sistema cardiovascolare in quanto combatte il colesterolo cattivo (LDL) e previene il rischio di placche arteriosclerotiche.

Il consumo ideale di mandorle oscilla tra i 20 e i 40 grammi al giorno, che naturalmente possono essere distribuiti nel corso della giornata. Infatti non sono solo un’ottima risorsa a colazione, ma possono rivelarsi anche un ottimo snack tra un pasto e l’altro.

Aggiungerle alla dieta potrebbe, dunque, essere una sana forma di prevenzione grazie alle sorprendenti qualità benefiche di questo frutto.