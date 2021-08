La colazione al bar è uno dei momenti più belli e rilassanti, soprattutto quando siamo in vacanza.

Dopo aver passato un anno pieni di impegni, di stress e lavoro, arriviamo ad agosto, finalmente in ferie, che non ci va di faticare molto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Perdiamo anche la voglia di cucinare e ci viene voglia di mangiare sempre fuori. Sia per guastare l’atmosfera delle sere d’estate, sia per provare la sensazione di non dover pensare a nulla.

Ci sale la voglia di rilassarci più che possiamo, abbandonando anche il pensiero di dover lavare i piatti e usare i fornelli.

Mangiare fuori, però, non è sempre così semplice, sia da un punto di vista economico, sia per quanto riguarda l’alimentazione.

Fare colazione al bar ogni giorno senza ingrassare è possibile con questi piccoli accorgimenti

La maggior parte di noi crede che mangiare fuori significhi automaticamente sgarrare nel nostro piano alimentare. Questo non è sempre vero. Possiamo continuare a rimanere in forma nonostante mangiamo in ristoranti o nei bar.

Rimanere in forma è possibile anche d’estate, quando il pensiero di rilassarci anche con il cibo, spesso, prende la meglio.

La forza di volontà è tutto ciò che serve per riuscire a tornare nelle nostre città senza aver preso neanche un chilo.

D’estate, tendiamo a rilassarci sotto più aspetti, torniamo però poi alla vita normale con il pensiero di rimetterci a dieta.

Possiamo riuscire con qualche piccola dritta a goderci l’estate, a rilassarci sotto tutti gli aspetti che ci interessano, anche mangiando spesso fuori casa.

Per rimanere in tema, nel nostro precedente articolo “Ecco gli ingredienti per una deliziosa cheesecake light” possiamo scoprire una ricetta per gustare la colazione rimanendo sempre in forma.

Vediamo, quindi, insieme che fare colazione al bar ogni giorno senza ingrassare è possibile con questi piccoli accorgimenti.

Scegliere alimenti poco calorici

La colazione al bar che ci viene in mente subito è quella con cappuccino e cornetto. Senza dubbio, una delle più buone e soddisfacenti. Siamo anche tutti d’accordo, però, che è quella più calorica e che non ci permette di rimanere comunque in forma.

Le alternative sono molte, ma spesso, però, non le prendiamo in considerazione. Molte volte, ci capita di rinunciare ad una colazione al bar con gli amici perché non vogliamo appesantirci. Questo possiamo finalmente evitarlo, gustandoci i nostri momenti di rilassatezza insieme alle persone che amiamo.

Infatti, spesso, la maggior parte dei bar, oltre ai cornetti ed altri cibi molto calorici e poco sani, vendono merende conformi alle nostre esigenze.

Possiamo scegliere una colazione caratterizzata da un buon caffè e una manciata di frutta secca, che possiamo scegliere tra le diverse tipologie.

Per chi, invece, preferisce addentare qualcosa di dolce la mattina, la scelta può ricadere su un pacchetto di biscotti leggeri e ipocalorici.

Chi invece ama la colazione salata può pensare di mangiare un buon toast con prosciutto e formaggio, escludendo però la maionese.

I modi per rimanere in forma senza appesantirsi e senza rinunciare all’atmosfera della colazione al bar ci sono. Basta fare solo la scelta giusta.