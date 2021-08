Pochissimi conoscono questo rimedio per abbassare il colesterolo, combattere l’ipertensione e aiutare la digestione

Prestare attenzione a rispettare una dieta sana ed equilibrata è fondamentale per mantenere le regolari funzionalità del corpo. È ormai largamente diffuso che l’alimentazione influisca in modo determinante sulla nostra salute. Spesso, quindi, ci si trova costretti a fare dolorose rinunce per via di problemi di pressione alta, colesterolo o digestione. E se esistessero dei piccolissimi alleati che potrebbero aiutare a combattere tutti questi problemi contemporaneamente?

Salute del cuore e flora intestinale

Sempre più sono gli studi che confermano che ci sia un’evidente correlazione tra prevenzione della salute cardiovascolare e un buono stato della flora intestinale, Questa, se mantenuta in salute, aiuta a ridurre il livello di colesterolo nel sangue e a favorire la digestione. Lo stato della flora può essere alterato facilmente anche da semplici disturbi intestinali. Altre cause comuni sono la cattiva alimentazione, consumo di alcolici, fumo o condizioni di stress. Quando, dunque, la flora intestinale subisce indebolimenti, è necessario reintegrarla dandole il giusto supporto. Questo è possibile introducendo nel nostro organismo dei piccoli batteri detti probiotici.

Questi batteri svolgono una funzione eccezionale per il corpo. Rafforzando la flora batterica, non solo aiutano la digestione, ma fungono da “spugne” per il colesterolo, dal quale traggono energia. Questa funzione vale anche per il colesterolo endogeno, quello più abbondante nel corpo e spontaneamente prodotto dal fegato.

Uno studio dell’Università di Queensland afferma che questi batteri siano anche degli ottimi alleati alla lotta contro l’ipertensione, migliorando il controllo della pressione arteriosa. I probiotici sono facilmente integrabili nella dieta, ma occhio ai falsi miti. Non tutti i probiotici, anche quelli largamente pubblicizzati, sono quelli giusti. Nello yogurt, ad esempio, vengono uccisi dai succhi gastrici ed eliminati con la digestione.

Naturalmente, è sconsigliato sospendere farmaci e cure, ma è provato che un bilanciato apporto di probiotici, affiancato ai trattamenti specifici, sia comunque efficace e funzionale all’organismo.

