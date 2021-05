Più ci si avvicina all’estate, più impazzano le ricette a tema melanzane. Alla griglia, a funghetto, fritte. Le possibilità di certo non si contano sulle dita di una mano. Oggi, però, proporremo un’originale alternativa e cioè quella di cucinarle in agrodolce, utilizzando aceto e zucchero. Un accostamento che farà storcere il naso a molti, che lo associano solo alle cipolle o alla zucca. Eppure non è così. Le melanzane in agrodolce possono essere cucinate e, sebbene non adatte a tutti quanti i palati, potrebbero rivelarsi una sensazionale scoperta per quest’estate. Tutto sta nell’aprirsi a sperimentare nuove combinazioni alimentari e ad abituarsi al loro sapore leggermente dolciastro.

Una gustosa ricetta per chi ama le melanzane e vuole un’originale alternativa per l’estate

Ingredienti per 4 persone

800 g di melanzane;

40 g di aceto;

40 g di zucchero;

olio di semi q.b.;

sale q.b.

Procedimento

Scaldare dell’olio per frittura in padella.

Spurgare le melanzane, lavarle e mondarle.

Affettarle in lungo e poi tagliarle a listarelle.

Immettere le listarelle nell’olio bollente e lasciarle friggere fino a doratura.

Scolarle e trasferirle in una padella.

Versare l’aceto al loro interno e portare il tutto a bollore.

Aggiungere lo zucchero e un pizzico abbondante di sale.

Mescolare e proseguire con la cottura, aspettando che il sugo che si è formato si diminuisca.

Quando l’aceto si sarà ridotto e le melanzane restituiranno una parte dell’olio assorbito, le melanzane in agrodolce saranno pronte.

Lasciarle raffreddare prima di servirle. Buon appetito!

Seguendo questo semplice procedimento, sarà possibile preparare una gustosa ricetta per chi ama le melanzane e vuole un’originale alternativa per l’estate. Per approfondire l’argomento, si consiglia di consultare Svelati i trucchi per friggere le melanzane in modo che non assorbano troppo olio e siano croccanti e leggere. Per una ricetta light da preparare usando le melanzane, consultare Come trasformare le melanzane in un contorno light e saporito.