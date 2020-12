Dopo i bagordi natalizi e prima della nuova maratona alimentare di Capodanno, tocca qualche giorno di depurazione. Quindi alimentazione sana e povera di grassi! Fortunatamente con un po’ di fantasia le verdure offrono mille possibili combinazioni di sapori, garantendo un’alimentazione varia e ricca di principi nutritivi. Dopo la ricetta delle zucchine e melanzane croccanti, ecco un altro piatto che soddisferà il palato senza per questo danneggiare la nostra linea: le melanzane a scarponi. Di seguito vedremo quindi come trasformare le melanzane in un contorno light e saporito, ecco la ricetta.

Ingredienti per un contorno light e saporito

Per questa ricetta leggera, ma sfiziosa, occorrono:

4/5 melanzane lunghe di media grandezza;

2 barattoli di polpa di pomodoro;

origano q.b.;

aglio;

sale q.b.;

pepe q.b.;

olio evo q.b.;

60 gr olive nere;

un pugnetto di capperi piccoli.

Preparazione

Lavare accuratamente le melanzane sotto acqua corrente e privarle del peduncolo. Dividerle a metà e fare dei tagli obliqui nella parte interna, cospargerle con un pizzico di sale.

In una ciotola condire la polpa di pomodoro con 2/3 cucchiai d’olio, aggiungere il sale, i capperi, le olive denocciolate e tagliate a fettine.

Disporre le melanzane su una teglia antiaderente quindi condirle con il sugo e cospargerle con l’origano e il pepe. Quindi sfilettare l’aglio e disporlo sulle melanzane. Ultimare con una spolverata di pepe e aggiungere un ulteriore filo d’olio.

Accendere il forno e fargli raggiungere una temperatura di 180° circa. Infornare le melanzane e lasciarle cuocere circa 25/30 minuti, come sempre dipenderà dalla potenza e dal tipo di forno.

Quando avranno raggiunto la giusta cottura, ecco che le melanzane sono pronte da servire come contorno per piatti di carne o di pesce.

Come trasformare le melanzane in un contorno light e saporito? Prediligendo condimenti leggeri e aromi mediterranei che daranno al piatto quel gusto in più, pur mantenendo un apporto calorico relativamente contenuto.