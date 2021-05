Ora che le restrizioni si sono allentate è normale voler fare una bella figura con parenti e amici preparando dei piatti più che sfiziosi. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e proprio per questo motivo oggi vogliamo spiegare come preparare un piatto insolito ma dai sapori eccezionali. Scopriamo allora assieme la sorprendente ricetta per il primo piatto di mare facilissimo da fare e perfetto per stupire gli ospiti.

Gli ingredienti da comprare

Questi sono gli ingredienti per preparare questo primo piatto di pesce buonissimo e facile da preparare:

a) 200 grammi di linguine;

b) 100 grammi di sedano;

c) 200 cl di passata;

d) 50 cl di passata di pomodorini;

e) 150 ml di vino bianco;

f) 100 grammi di cipolle;

g) sale a piacimento;

h) cinque granchi interi;

i) 100 grammi di carote;

l) olio extravergine a piacimento;

m) prezzemolo a piacimento.

La sorprendente ricetta per il primo piatto di mare facilissimo da fare e perfetto per stupire gli ospiti

Per prima cosa preparare gli ingredienti principali. Prendere quindi le cipolle e sbucciarle. Lavarle, asciugarle e tritarle con cura.

Seguire lo stesso processo per quanto riguarda le carote e il sedano. Prendere ora il prezzemolo, lavare, asciugare e tritare accuratamente.

Passare poi alla preparazione dei granchi granciporri. Prendere una pentola abbastanza capiente e riempirla di acqua.

Quando l’acqua sarà arrivata ad ebollizione versare il sale e i granchi. Lasciare cucinare per venti minuti a fiamma bassa.

Una volta terminata la cottura, scolare i granchi e aprirli, eliminando per prima cosa le zampe e le chele e secondariamente aprendo il carapace.

Prendere quindi una padella larga, versarvi un cucchiaio di olio e scaldare a fiamma media.

Versare ora nella padella il sedano, le carote, la cipolla e la polpa di granchio. Cucinare a fiamma alta fino a quando gli ingredienti non saranno dorati.

Versare a questo punto la salsa di pomodoro e di pomodorino nella padella e cucinare a fiamma bassa per almeno venti minuti.

Riempire poi una pentola capiente di acqua, portare ad ebollizione e salare. Far cucinare le linguine per il tempo indicato nella confezione.

Una volta pronte, scolare e versare nella padella insieme alla salsa al pomodoro. Far saltare a fiamma alta, spegnere i fornelli e aggiungere il prezzemolo.

Il primo piatto di mare è finalmente pronto per essere gustato!

