Sono ufficialmente cominciate le “olimpiadi da spiaggia” per decidere chi ha la tintarella migliore. Anche chi ha la pelle chiara può partecipare, perché con alcuni accorgimenti è semplice intensificare e accelerare l’abbronzatura. Senza dimenticarsi che la protezione solare è fondamentale per evitare di scottarsi, sia che siamo al mare, sia che prendiamo il sole a casa, sul balcone.

No ai rimedi fai da te

Attenzione perché colpi di sole, scottature, eritemi e ustioni sono dietro l’angolo; quindi, meglio evitare di buttarsi su oli solari senza protezione e filtri UV adeguati, se non si vuole trascorrere l’estate tra impacchi di ghiaccio e antidolorifici. Qualcuno potrebbe consigliarci aceto e olio d’oliva. Ma non dobbiamo ascoltare questi consigli preistorici, se non vogliamo rischiare di friggere letteralmente al sole! La soluzione per abbronzarsi velocemente è a portata di mano. Armiamoci prima di tutto di valide protezioni contro i danni del sole, scegliendo tra le migliori creme solari per l’estate 2022.

Come abbronzarsi velocemente al mare o a casa senza scottarsi anche con la pelle chiara per una tintarella da urlo

La melanina è la principale responsabile dell’abbronzatura. Per cui, primo consiglio è quello di assumere degli integratori di melanina (esistono anche delle creme, se non vogliamo assumere per via orale gli integratori). Questi prepareranno la pelle all’esposizione, accelerando l’abbronzatura e fornendo una protezione duratura, da integrare ai solari. Altra parola d’ordine è betacarotene, una provitamina che conferisce un colorito ambrato alla pelle e che possiamo assumere con alcuni alimenti da inserire nella nostra dieta (senza abusarne, altrimenti diventiamo arancioni). Per cui, integriamo frutta e verdura rossa e arancione nella nostra dieta estiva. Oppure, scegliamo di assumere regolarmente degli integratori a base di questa vitamina. L’abbronzatura sarà più veloce e durerà di più, se li consumeremo anche durante l’esposizione al sole.

Cosa non deve mancare

Infine, inseriamo nella beauty routine estiva un’esfoliazione regolare della pelle, usando gli scrub per il corpo. Anche questo ci permetterà di abbronzarci velocemente, facendo arrivare i raggi solari sulle cellule vive della pelle, avendo rimosso accuratamente quelle morte. Un’abbronzatura veloce e duratura attende tutte le amanti della combo di esfoliazione e idratazione (abbondiamo con lo scrub soprattutto nella prima settimana di esposizione al sole). Una volta seguiti questi consigli, avremo in mano la guida completa su come abbronzarsi velocemente al mare o a casa e avremo ottime probabilità di vincere la gara per l’abbronzatura più bella.

Lettura consigliata

Attenzione a profumi e creme idratanti che contengono questi ingredienti perché non tutti i prodotti di bellezza si possono usare d’estate