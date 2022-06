Collo e decolleté sono un importante biglietto da visita per noi donne. Quando la genetica è dalla nostra parte, non dobbiamo fare granché per averlo liscio e tonico, anche dopo i quarant’anni. Altre volte invece, a causa di esposizioni al sole selvagge in gioventù o semplicemente per conformazione, le nostre rughe più marcate si concentrano proprio in questa zona, spesso trascurata nella beauty routine. Non è raro ritrovarsi a 50 anni con collo e decolleté cadente e con macchie solari. Prima di ricorrere alla chirurgia estetica con filler e laser, che ricordiamo, sono trattamenti alquanto costosi, dovremmo adoperare altri stratagemmi più economici.

Contro le macchie

Per prima cosa, parliamo di macchie. Per prevenirle, non ci stancheremo mai di dirlo, dobbiamo usare protezioni solari elevate. Solo in questo modo possiamo garantire uno scudo efficace contro i danni del sole. Per rimediare a macchie già esistenti, possiamo ricorrere a prodotti contenenti acido tranexamico. Questo ingrediente si è dimostrato estremamente efficace nel trattamento di macchie solari, ormonali e senili. Questo acido ha, in effetti, delle proprietà sorprendenti. È usato in chirurgia come anti emorragico, ma sulla pelle contrasta l’azione della plasmina, responsabile dell’aumento degli ormoni che stimolano i melanociti. Esistono molti prodotti economici contenenti questo acido prodigioso, come l’Hyperpigmentation Serum di BeautyBay a meno di 10 euro.

Bye bye filler e laser contro rughe di collo e decolleté perché con questi prodotti potremmo nasconderle e attenuarle spendendo poco

Passiamo ora al vero cruccio di tutte noi: le rughe. Oltre a scegliere il reggiseno giusto per valorizzare la nostra scollatura e adoperare strategicamente foulard e fondotinta per il collo, per nascondere i segni del tempo, ci sono altri accorgimenti che possiamo seguire. Per esempio, non dobbiamo sottovalutare l’effetto botox del ghiaccio. Tamponare il collo con un po’ di ghiaccio, messo all’interno di un sacchetto o un fazzoletto, due minuti al giorno, aiuta ad attenuare le rughe. Altro alleato formidabile, invece di spendere centinaia di euro in creme al collagene, è la vitamina E, che ripristina i livelli di idratazione della pelle, con la sua capacità di trattenere l’acqua e di riparare all’ossidazione dovuta a stress, invecchiamento e raggi UV. Collabora fianco a fianco col collagene, ricostruendone le fibre e donando elasticità e tonicità alla pelle.

Un’altra valida alternativa

Altrimenti, possiamo decidere di mascherare semplicemente le rughe, portandole in secondo piano. Come? Con una bella collana grossa e appariscente. In questo modo, la prima cosa che si noterà sarà la collana e nessuno farà caso alle rughe sottostanti. Infine, esistono in commercio, al prezzo di 10 euro, delle confezioni contenenti patch adesivi, in grado di dare un effetto lifting a viso e collo. Diventano invisibili perché agganciati dietro i capelli e sulla pelle risultano trasparenti. Bye bye filler e laser contro rughe di collo e petto, perché con questi trucchetti economici, la guerra la vinciamo noi, quasi a costo zero. E come sempre, il portafoglio ringrazia.

