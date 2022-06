Esistono alcuni odori corporali che, spesso, sono davvero difficili da sopportare. Parliamo, ad esempio, dell’alito cattivo, che per fortuna potremmo risolvere semplicemente con alcuni rimedi naturali.

In queste giornate così calde, inoltre, può capitare di avvertire il cattivo odore di sudore, nostro o di altre persone. A dire il vero, però, bisognerebbe specificare che, da un punto di vista biologico, il sudore sarebbe inodore. Il problema della puzza, invece, deriverebbe dai batteri che prolifererebbero in posti umidi, proprio come le nostre ascelle. Questi batteri produrrebbero una sostanza chimica puzzolente, che noi avvertiremmo come la classica “puzza di sudore”.

Con questo deodorante la puzza svanirebbe

Per risolvere questo inconveniente scomodo, utilizziamo il deodorante, che, teoricamente, dovrebbe evitare lo sviluppo di odori sgradevoli. Il problema è che non sempre ciò si verifica. Spesso, infatti, i nostri vestiti puzzano comunque a fine giornata, nonostante l’uso del deodorante.

In questi casi dovremmo provare un deodorante facilissimo da preparare e davvero molto economico. È totalmente naturale e promette grandi risultati sin dal primo utilizzo.

Basta puzza di ascelle con questo deodorante super naturale fai da te che neutralizza davvero l’odore di sudore

Preparare questo deodorante solido direttamente in casa è facile come bere un bicchier d’acqua.

Ecco gli ingredienti che ci serviranno:

3 cucchiaini di burro di karité;

2 cucchiaini di olio di cocco;

3 cucchiaini di amido di mais;

2 cucchiaini di bicarbonato;

4 gocce di olio essenziale all’eucalipto.

Facciamo sciogliere il burro di karité a bagnomaria, quindi versiamolo in una scodella. Aggiungiamo a questo ingrediente anche l’olio di cocco, l’amido e il bicarbonato e, alla fine, le gocce di olio essenziale all’eucalipto. Acquistando l’olio essenziale, dovremo, però, fare attenzione che sia quello adatto per la pelle. Mescoliamo bene il tutto e, infine, mettiamo il nostro composto in frigo, per almeno 3 ore.

Otterremo un deodorante solido, di colore chiaro, ottimo per contrastare l’odore di sudore. Oltretutto, se calcoleremo i soldi spesi, noteremo che il tutto sarà costato meno di 1,50 €.

Finalmente, dunque, diremo basta puzza di ascelle con questo deodorante, che ci permetterà anche di risparmiare parecchi soldi. Per sicurezza, si consiglia il consulto medico prima di utilizzare il prodotto, soprattutto in caso di allergie.

