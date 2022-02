Una fiaba a occhi aperti questo bellissimo borgo italiano, ricco di vicoli e sovrastato da castello e torri

Sempre le stesse facce e gli stessi posti, ogni giorno. Per non parlare dei numerosi affanni che quotidianamente affollano le nostre giornate. Tutto ciò ci spinge a desiderare una fuga e nella nostra mente si delinea l’immagine di un qualche posto dove staccare un po’ la spina e rilassarsi. Un posto che immaginiamo bello quanto un dipinto e che ci conduca lontano nel tempo e nello spazio.

Più che viaggiare semplicemente con la fantasia converrà effettivamente organizzare qualche giorno di vacanza. Ovviamente per farlo dovremo trovare la giusta meta, una che corrisponda a quanto sognato, perché esistono davvero dei posti meravigliosi da scoprire. In più, spesso, non richiedono nemmeno di spostarsi dalla nostra penisola.

È il caso di una romantica località campana marittima o di una misteriosa grotta nel centro Italia, ma anche di questo paese incantato al Nord.

Un’atmosfera d’altri tempi

È una fiaba a occhi aperti questo bellissimo borgo in Liguria, precisamente in provincia di Savona. Si tratta di Zuccarello, un paese di poche centinaia di abitanti che sorge nella maestosa Val Neva, una vallata situata nell’entroterra e attraversata dall’omonimo torrente.

Il piccolo borgo fondato attorno al Duecento, si caratterizza per la presenza di vicoli caratteristici, portici e vecchie botteghe, eredità del passato commerciale del paese.

Il borgo era interamente fortificato e incorniciato da cinte murarie, delle quali restano dei reperti. Infatti, alcune porte si sarebbero conservate intatte, di altre ne rimarrebbero dei resti. Particolarmente suggestivo e vero e proprio simbolo del borgo, un vecchio ponte che si erge sul torrente Neva, probabilmente di costruzione medievale. La sua struttura arcuata in pietra ci riporta davvero indietro nel tempo e ispira nostalgia di epoche passate.

In prossimità delle porte di Zuccarello si ergono due imponenti torri che arricchiscono ulteriormente la scenografia. Punta di diamante del borgo è sicuramente il Palazzo dei marchesi Del Carretto, ricco di sontuosi affreschi interni. Mentre, imboccando un sentiero intitolato a Ilaria Del Carretto, si giunge invece alle rovine dell’antico castello.

Interessanti poi numerosi edifici religiosi, tra i quali l’antica Chiesa di San Bartolomeo, patrono del posto, che conserva importanti opere d’arte.

Anche gli amanti della buona cucina potranno trovare pane per i loro denti assaporando i piatti tipici. Caratteristica la famosa torta pasqualina con le bietole ma anche le rocche di Zuccarello, dolci secchi con le nocciole.

Quindi Zuccarello non solo è immerso in un panorama da sogno, ma custodisce anche tanti gioiellini da scoprire al proprio interno. È dunque la meta ideale per distaccarsi dal solito tran tran quotidiano e per immergersi in un’atmosfera d’incanto.

