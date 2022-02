La primavera si avvicina inesorabile ma alcune piante ci delizieranno con le loro fioriture già durante l’inverno e, soprattutto, a marzo.

Non si sta scrivendo di orchidee, delle rose o delle classiche piante d’appartamento ma del Cotogno giapponese e di altre due piante. Infatti le rose e le orchidee sono belle ma dovremmo provare a coltivare anche altre piante in casa.

Tra queste troviamo anche la Calancoe e l’Aloe, piante molto diffuse nelle case di chi ama abbellire con il verde.

La Calancoe, in particolare, è semplice da curare e si adatta bene a qualsiasi ambiente. Una pianta che potrà colorare la nostra abitazione con i suoi fiori che durano per tutto l’inverno.

Da gennaio a marzo, infatti la Calancoe sarà in fiore con la sua fioritura molto prolungata.

La seconda pianta è l’Aloe, molto conosciuta per il gel che viene estratto dalle sue foglie e utilizzato per creme.

Anche l’Aloe non richiede particolari cure, un ambiente luminoso ma lontano dai raggi diretti del sole e poca acqua le regole generali.

Ma ecco in dettaglio le caratteristiche e le cure per queste due piante.

Le rose e le orchidee sono belle ma proviamo a coltivare queste 2 piante che fioriscono a marzo

La Calancoe è una pianta che necessita di luce solare preferibilmente non diretta. Questo perché la luce diretta del sole potrebbe bruciarne le foglie. Per quanto riguarda la temperatura ideale si aggira attorno ai 20 gradi ma sopporta temperature superiori e inferiori fino a 6 gradi.

Per farla fiorire, però, le temperature dovranno essere costanti sui 15 o 16 gradi; quindi, lontana dai termosifoni ma anche da zone troppo fredde.

La Calancoe non necessita di annaffiature frequenti e abbondanti, un paio alla settimana in estate e una in inverno saranno sufficienti.

Aspettare sempre che il terreno asciughi prima di procedere a darle acqua.

Teme molto i marciumi radicali, per evitarli l’unico modo è dosare con attenzione le annaffiature.

Non necessita di vaporizzazioni e si adatta bene a vivere in qualsiasi vaso anche se preferisce quelli in terracotta.

Ogni due o tre anni procedere con rinvasi preferibilmente nel periodo che segue la fioritura. Per prolungare la fioritura il più possibile si potrà procedere con concimazioni ogni 15 giorni.

Aloe

L’altra pianta che potrebbe fiorire già a marzo se curata con attenzione è l’Aloe vera. Per farla fiorire, però, in inverno andrà sistemata in un luogo fresco della casa, meglio se con temperature non superiori ai 10 gradi.

Se tenuta in casa con i riscaldamenti accesi sarà impossibile vederla fiorire. La stanza in cui si coltiva l’Aloe dovrà essere luminosa ma lontani dai raggi diretti del sole che potrebbero bruciarne le foglie carnose. Necessita di pochissime irrigazioni che andranno concentrate specialmente nel periodo di fioritura e in estate.

Durante la fioritura annaffiare una volta alla settimana con mezzo bicchiere di acqua, in estate con un bicchiere pieno. Durante l’inverno, invece, ridurre drasticamente le irrigazioni. Una volta sfiorito eliminare lo stelo vicino alla base e procedere con la rimozione di eventuali foglie secche.