Ecco come vestirsi per andare a correre in primavera con il giusto abbigliamento e senza soffrire freddo o caldo

Manca circa un mese alla primavera, ma in alcune parti dell’Italia le temperature hanno già iniziato a farsi miti. Gli appassionati di corsa e chi vuole mantenersi in forma potrebbe aver già sfruttato le giornate più tiepide per uscire a sgranchire le gambe.

Il jogging, d’altronde, è un’attività benefica sotto molti punti di vista e le belle giornate di sole non fanno che invogliarci a correre. Purtroppo però, come ben ci ricorderemo, la primavera è di solito una stagione pazzerella. Può alternare dei caldi pomeriggi pre-estivi a delle mattinate piuttosto fredde e ventose.

Per questo, chi vuole uscire per muoversi un po’ dovrebbe sapere come abbigliarsi, onde evitare di farsi sorprendere dalle condizioni climatiche. Dunque, ecco come vestirsi per andare a correre nella prossima stagione con qualche utile consiglio.

La priorità alle scarpe

Va bene vestirsi con gli indumenti appropriati più o meno riscaldanti, ma che senso avrebbe se poi ci fanno male i piedi a ogni passo?

Per correre avremo bisogno innanzitutto di un paio di scarpe comode e ammortizzate che non ci facciano soffrire le pene dell’inferno. Questo vale in qualsiasi stagione dell’anno. In primavera, dove il freddo inverno sembra alle spalle ma la calura estiva è ancora lontana, dovremmo optare per un modello traspirante dalla tomaia leggera. Ecco alcune calzature indicate (n. d. r. a parere dello scrivente):

Asics Nimbus 20;

Adidas Solar Boost;

Brooks Ghost 14;

Nike Air Zoom Pegasus 38;

Mizuno Wave Prophecy.

Una volta che avremo scelto le scarpe che preferiamo, sarà il momento di passare al resto dell’outfit. Partendo dall’alto, potrebbe rivelarsi una buona scelta quella di investire soldi su una tuta dri fit. Di cosa parliamo?

Si tratta di un indumento sportivo dotato di un tessuto particolare che scalda il corpo senza farlo sudare eccessivamente. È il perfetto compromesso per prepararsi sia alle giornate più calde che alla frescura mattutina.

Più sotto, potremmo mettere un bel paio di pantaloncini a doppio strato. Parliamo di quei modelli con una parte corta aderente rivestita da uno strato più lungo. Ci copriranno a dovere sia nei giorni soleggiati che in quelli piovosi. Le ragazze potrebbero apprezzare come alternativa un comodo paio di leggings sportivi, leggeri e traspiranti.

Per finire, un ottimo sistema per tenere al caldo i muscoli del corpo potrebbe essere quello di acquistare degli appositi scaldamuscoli e scaldabraccia. In commercio ne esistono di modelli estremamente pratici che eviteranno di scivolarci via a ogni movimento.