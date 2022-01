Spesso assorbiti dai ritmi frenetici quotidiani non si riesce a godere come si vuole della compagnia della propria metà. Talvolta ritagliarsi dei momenti di totale intimità e lontani dalle altre persone può essere difficile.

Si ambisce dunque a trascorrere qualche giorno lontano da tutto e da tutti, per potersi beare in modo totale della sua compagnia. Tanti sono i posti dove potersi rilassare, come in un borgo montano tra i più belli d’Italia.

Si potrebbe però voler approfittare del viaggetto anche per fare una vera e propria dichiarazione d’amore al proprio partner.

Ecco dove trascorrere un weekend romantico in Campania per godere del clima mite anche d’inverno senza spendere molto

Altri elementi da considerare nella scelta della meta potrebbero essere il clima e i costi. Tanto più se la fuga d’amore non avverrà nel periodo estivo. L’ideale sarebbe trovare un luogo dal clima non troppo rigido. Allo stesso tempo, si potrebbe ricercare un posto che si concili con le nostre finanze e che quindi non sia eccessivamente esoso.

In Campania potrebbe esservi la meta ideale per rispettare queste condizioni. Si tratta del meraviglioso capoluogo, Napoli.

Una città che si adatta alle varie tasche e ricca di storia, bellezza e vitalità, nonché di buon cibo.

Marechiaro baluardo dei romantici

La presenza del mare nella città partenopea fa sì che la temperatura si mantenga alquanto mite anche nei periodi invernali.

Inoltre, il mare offre numerosi scorci pittoreschi da ammirare in dolce compagnia.

Vi è però un luogo particolarmente romantico, che si potrà dedicare al proprio partner. Si tratta di Marechiaro, un borgo di pescatori nel bellissimo quartiere di Posillipo.

Ad arricchire il suggestivo panorama, un punto specifico che richiama una canzone della tradizione napoletana. Si tratta di Marechiaro, composta dal poeta Salvatore Di Giacomo.

A ispirare l’autore, secondo la leggenda, una finestrella proprio a Marechiaro, sul cui davanzale vi sarebbe stato un garofano.

La leggendaria finestrella è visitabile e si riconosce per la presenza di una targa. Questa storia, unita alla bellezza paesaggistica, rende il luogo particolarmente adatto ai romantici.

I più arditi poi potranno anche cimentarsi nel recitare la nota canzone a mo’ di serenata.

Ecco quindi dove trascorrere un weekend romantico in Campania per godere del clima mite anche d’inverno senza spendere molto.

Nel resto del weekend non mancherà poi la scelta circa gli altri luoghi da visitare assolutamente. Napoli, infatti, oltre a custodire Marechiaro con la sua potente aura, cela tante altre meraviglie.

