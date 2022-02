L’inverno sembra metterci sempre un’eternità per giungere al termine. Forse perché tutti attendiamo ciò con ansia e non vediamo l’ora di poter godere della calda stagione.

Indubbiamente l’estate è la più amata, le sue temperature alte e le sue giornate soleggiate la rendono estremamente piacevole. In più, ci consentono di poter andare al mare e goderne.

Se non sopportiamo più il freddo e trepidiamo in attesa dell’estate, oltre a Capo Verde anche quest’isola potrebbe essere il posto giusto per noi.

Ed è subito estate

A seconda di ciò che vogliamo da una vacanza, vi sono mete perfette per rispondere appieno ai nostri desideri.

Ad esempio, se amiamo la montagna d’inverno, è da scoprire nel Centro Italia un borgo che custodisce un luogo segreto. Diversamente, se volessimo trascorrere un weekend romantico ed economico godendo di un clima mite, la scelta potrebbe orientarsi verso una località campana.

Nel caso in cui invece ambissimo a temperature caldissime, potremmo trovare ciò che fa al caso nostro soprattutto all’estero. Vi sono diverse destinazioni al di là dei confini nazionali che ci consentono di fare un salto di stagioni e trovarci direttamente in estate.

Dunque, in questi casi, sarà possibile concedersi con largo anticipo una tipica vacanza estiva e marittima già d’inverno.

Tra i vari luoghi dotati di queste caratteristiche, ve n’è uno spettacolare che da qualche tempo sta conquistando il cuore di tanti viaggiatori. Si tratta di Koh Samui, una grande isola thailandese che è un vero sogno a occhi aperti.

Periodo ideale per visitarla sarebbe tra febbraio e inizio della primavera. In questo lasso di tempo infatti vi è la stagione secca, priva di piogge e con temperature superiore ai 30 gradi.

Oltre a Capo Verde anche quest’isola è una meta paradisiaca ideale per vacanze di febbraio al caldo e bagni in mare

Koh Samui è ricca di bellissime spiagge dalla sabbia fine e bianca, contornate da un mare limpido e cristallino. A seconda delle inclinazioni personali, si potrà optare per spiagge più frequentate e turistiche o per altre meno note e più solitarie.

Ad aumentare la bellezza di quest’isola la fitta vegetazione, in particolare le suggestive e diffuse palme di cocco.

Un aspetto che intrigherà i più avventurosi, che potranno calarvisi in esplorazione. Tanti i luoghi di interesse celati all’interno, come molti templi taoisti e buddhisti. Il più imponente sicuramente il Big Buddha Temple con una grandiosa statua dorata del dio.

Tanti i servizi di cui godere, data la grande diffusione del turismo nell’isola. Allo stesso tempo sarà però possibile scoprire la cultura tipica del posto. Ad esempio, mangiando i piatti tipici e visitando i caratteristici mercati.

