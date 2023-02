C’è un pattern nelle candlestick giapponesi molto raro, ma che quando si manifesta ha un’elevata probabilità che si verifichi. Stiamo parlando della evening star. Si tratta di un potente pattern di inversione ribassista che ha una probabilità del 72% di avere successo. Tra i principali titoli azionari italiani una evening star incombe su questo titolo bancario che potrebbe accelerare al ribasso. Stiamo parlando di Illimity Bank, il peggior titolo bancario da inizio anno e il penultimo, davanti alla sola Banca MPS, con una perdita di oltre il 45% nell’ultimo anno. Inoltre, nel corso dell’ultima seduta ha perso oltre l’8%. Da notare che dall’inizio della sua quotazione sul Ftse Mib solo altre due volte avevamo assistito a un ribasso del genere.

Perché c’è stato questo crollo delle quotazioni?

Il 2022 è stato un ottimo anno per Illimity Bank che ha visto un utile netto pari a 75,3 milioni di euro in crescita del 15% rispetto al 31 dicembre 2021. Queste sono le parole con le quali l’amministratore delegato Corrado Passera ha commentato i risultati

“Il 2022 conferma la traiettoria di sviluppo sostenuta e sostenibile di illimity. Non solo la banca ha registrato un altro anno di importante crescita, ma ha saputo, ancora una volta, combinarla con solida redditività, un profilo di rischio contenuto e una posizione patrimoniale e di liquidità molto robusta, con una fortissima attenzione agli obiettivi ESG.”

A deludere gli operatori, però, sono state le aspettative per il 2023 che secondo molti sono da considerare deludenti. Ecco, quindi, che subito il mercato ha punito il titolo.

Una evening star incombe su questo titolo bancario che potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Illimity Bank (MIL:ILTY) ha chiuso la seduta del 10 febbraio in ribasso dell’8,06% rispetto alla seduta precedente a quota 7,19 €.

La formazione di un pattern molto negativo come la evening star potrebbe spingere molto in basso le quotazioni del titolo bancario. Come si vede dal grafico, infatti, il forte ribasso ha rotto l’importantissimo supporto in area 7,39 € aprendo le porte a una continuazione della discesa almeno fino in area 6,79 €. La massima estensione del ribasso, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 6,19 €.

Da notare che il forte ribasso è stato accompagnato da un aumento dei volumi pari a circa il 500%.

Solo l’immediato recupero d area 7,39 € potrebbe far tirare un sospiro di sollievo ai rialzisti.

Letture interessanti

La Russia spinge al rialzo il prezzo del petrolio, ma la situazione è ancora molto incerta

Cosa potrebbe accadere al migliore indice azionario al Mondo?