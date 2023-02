Calcare nei tubi di scarico? Altro che bicarbonato, risolvi il problema senza spendere soldi con un trucco geniale

Pulire casa è un impegno quotidiano che ci porta via moltissimo tempo. Ogni giorno dobbiamo organizzare le pulizie domestiche dando la precedenza a quelle più urgenti. In genere, il bagno e la cucina sono gli ambienti della casa che richiedono più cure ed attenzioni. Tra i nemici numero 1 della casa c’è senza dubbio il calcare. Oltre a rendere antiestetici i nostri vetri, le piastrelle e i sanitari, il calcare può rovinare anche gli elettrodomestici e addirittura bloccare gli scarichi.

Con il passare del tempo, lo scorrere dell’acqua porta alla formazione del calcare. Questo non è altro che un deposito di roccia sedimentaria rilasciato dall’acqua sulle superfici che tocca. Se su vetri e piastrelle possiamo vederlo come un sottile strato opaco e biancastro, nei tubi non riusciremo a vederlo. Tuttavia, se le incrostazioni si formano sui tubi possono sorgere dei problemi. Oggi vogliamo svelarti un trucchetto semplice ed efficace per dire addio al calcare e sbloccare i tubi di scarico.

Se il calcare nei tubi di scarico è un problema, prova subito questo efficace rimedio naturale per scioglierlo

Se il flusso d’acqua si indebolisce e l’acqua defluisce lentamente potrebbe essere colpa del calcare. In commercio potrai trovare diversi prodotti utili a risolvere questo problema, ma possono essere anche molto costosi. Oggi ti vogliamo offrire una soluzione del tutto economica in grado di eliminare il calcare in un attimo. Le nonne ci hanno insegnato che il bicarbonato può risolvere moltissimi problemi domestici. Tuttavia, ci sono altri ingredienti naturali altrettanto efficaci da usare.

Pensiamo ad esempio al limone e all’aceto. L’aceto è un ingrediente acido, così come gli agrumi. La loro azione è capace di eliminare rapidamente il calcare. Se hai in casa delle arance potrai utilizzarle al posto del limone. Il sale, invece, è utile ad addolcire l’acqua che scorre nei tubi ed elimina il calcare incrostato senza fatica. Infine, usa il cetriolo. Questo ortaggio non è utile soltanto contro le occhiaie ma anche per contrastare il calcare ostinato. Infatti, già le nostre nonne lo usavano per fare splendere le superfici rimuovendo i residui di calcare.

Come preparare un ottimo anticalcare naturale ed ecologico a costo zero

Quando il calcare nei tubi di scarico diventa un problema, procedi in questo modo. Metti in un frullatore tutti gli ingredienti, ovvero un cetriolo, un bicchiere di aceto, 2 cucchiai di sale fino e il succo di 2 limoni. Aggiungi un bicchiere d’acqua e frulla il tutto. Una volta ottenuta questa soluzione, versala negli scarichi da liberare e lasciala agire per circa 30 minuti.

Infine, fai bollire una pentola d’acqua e versa anche questa negli scarichi. In questo modo, il calcare sarà solo un lontano ricordo e l’acqua tornerà a scorrere come prima. Questo rimedio è alla portata di tutti perché servono pochi prodotti che molti di noi hanno già in casa. Inoltre, rispetterai l’ambiente e spenderai davvero pochissimi soldi. Provare per credere!