Partiamo da un dato. Da inizio anno l’indice italiano è il migliore al Mondo avendo superato il NASDAQ, Al temine della settimana appena conclusasi, infatti, il Ftse Mib Future ha chiuso con un rialzo di oltre l’1%, il NASDAQ, invece, ha perso circa il 2,5%. Ecco, quindi, con un rialzo del 15% il Ftse Mib Future dominale classifiche mondiali. Adesso cosa potrebbe accadere al migliore indice azionario al Mondo? Inoltre, le quotazioni si trovano in una situazione di ipercomprato. Partiamo da un dato. Delle 6 settimane da inizio anno ben 5 hanno chiuso al rialzo e solo 1 ha chiuso con un ribasso dello 0,10%. Basta tutto questo per dire che un ribasso è alle porte? Potrebbe la situazione di ipercomprato portare a una discesa dei prezzi? L’unico modo per rispondere è dare la parola ai grafici e lasciarli parlare.

Cosa potrebbe accadere al migliore indice azionario al Mondo?

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 10 febbraio con una seduta che ha visto un ribasso dello 0,86% a quota 27.317. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo dell’1,09%.

Time frame giornaliero

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa

Dopo la rottura della barra del 19 gennaio i cui estremi erano collocati in area 25.560 – 25.970, le quotazioni hanno accelerato al rialzo portandosi addirittura sopra un’altra quota psicologica come può essere area 27.000. La tendenza in corso, quindi, è saldamente rialzista e non ci sono ostacoli lungo il percorso che porta all’obiettivo di prezzo più probabile in area 28.185. Su questo livello, poi, potremmo assistere a delle prese di beneficio.

Nel breve, quindi, nonostante la situazione di ipercomprato, il rialzo potrebbe continuare senza problemi. Ovviamente, quanto accadrà in area 28.185 potrebbe avere un forte impatto sull’andamento di breve termine del Ftse Mib.

Time frame settimanale

Nulla è cambiato rispetto a quanto scrivevamo settimana scorsa

La chiusura del 3 febbraio (ndr è adesso anche quella del 10) ha confermato la rottura dell’importante resistenza in area 26.417. Potrebbero, quindi, esserci tutte le condizioni per una continuazione del rialzo fino in aera 29.577.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 26.417 potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista e fare invertire al ribasso la tendenza in corso.