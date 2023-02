Lo sai che non potrai usare queste auto dal primo marzo? La guida alle nuove limitazioni

Da un lato la transizione elettrica, con il mondo dell’Automotive che sta virando decisamente verso le auto a trazione elettrica. Da un altro lato le questioni ambientali, con le auto più inquinanti messe praticamente al bando nei prossimi anni. Sono queste le motivazioni che portano allo stop all’utilizzo di determinati veicoli a partire dal prossimo primo marzo, ma non solo. Perché limiti e divieti saranno una costante in molte città nei prossimi mesi.

Lo sai che non potrai usare queste auto dal primo marzo? Una domanda che molti automobilisti dovrebbero porsi, perché per esempio in una importante città italiana proprio dal mese prossimo arriverà il divieto ad usare alcuni veicoli in determinate fasce orarie ed in determinati giorni.

La lotta all’inquinamento atmosferico e il passaggio graduale ma veloce verso quelle elettriche

Da qualche anno le autorità stanno adottando politiche e provvedimenti che puntano diritto verso il persuadere i cittadini a usare e soprattutto a comprare le auto a basse emissioni inquinanti. La lotta serrata all’inquinamento, per lo spaccato del mondo dell’auto parte da due fattori fissi. Agevolare gli acquisti di veicoli a basse emissioni di CO2, con incentivi con e senza rottamazione di veicoli più datati e potenzialmente più dannosi per l’ambiente.

E poi, limitare la circolazione di questi veicoli obsoleti. La novità cui dovranno interfacciarsi molti automobilisti nei prossimi mesi è proprio quest’ultimo aspetto. Potrebbero essere tanti gli automobilisti e proprietari di veicoli che si troveranno a non poter usare una auto, nonostante sia perfettamente in regola dal punto di vista assicurativo e pure da quello tecnico. Un tipico esempio è ciò che accadrà a Genova proprio dal primo marzo prossimo.

Lo sai che non potrai usare queste auto dal primo marzo?

A Genova dal primo marzo 2023, scattano le limitazioni per tutti i veicoli di categoria Euro 1. Parliamo di veicoli privati naturalmente. Perché per i veicoli commerciali la limitazione riguarderà nella stessa città i veicoli Euro 3. Tutti questi veicoli non potranno più circolare dal primo marzo 2023. Tutti gli automobilisti che hanno un’auto che a livello di emissioni è pari a 2,72 g/Km ed immatricolati dal 1° gennaio 1993, dovranno fermare le auto.

Lo stop è a fasce orarie e per i giorni feriali della settimana. Quindi dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 19:00. La limitazione del capoluogo di Regione della Liguria è solo una delle limitazioni che faranno capolino anche in numerose altre città. Il tutto con il progetto che porta allo stop alle nuove immatricolazioni e alle vendite delle auto a partire dal 2035. Le auto a benzina e a gasolio potranno circolare, ma non potranno essere immatricolate e vendute.