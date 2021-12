Il Bianconiglio della storia “Alice nel Paese delle Meraviglie” andava correndo dicendo “è tardi, è tardi!”. A volte capita anche a noi. Il tempo scandito dalle ore di sole e di buio sembra non bastare mai. Molti dicono che è solo una questione di organizzazione. In effetti, appena si può, programmando alcune giornate si riesce pure a ritagliare uno spazio per il relax. Ci si può dedicare a tante cose, anche alla cucina, passione che accomuna tanti, inclusi i bambini. Quando, però, davvero si ha poco tempo e magari viene voglia di qualcosa di dolce, ci sono delle ricette veloci. Per fortuna, molte preparazioni non richiedono nemmeno la cottura in forno e sono comunque golose.

Una dolcissima tentazione golosa questo dolce al cioccolato da preparare davvero in soli 5 minuti

La ricetta che segue riguarda una torta davvero invitante. Vediamo cosa ci servirà e come farla.

Ingredienti per la frolla:

200 g di biscotti secchi normali o al cacao;

100 g di noci;

80 g di burro;

sale.

Farcia:

200 g di crema spalmabile alla nocciola;

400 g di formaggio cremoso;

50 g di zucchero a velo;

200 ml di panna da montare;

gocce di cioccolato;

granella di nocciola o di noci.

In una ciotola sbriciolare i biscotti con l’aiuto di un bicchiere o di un frullatore a immersione. Sempre con il frullatore, sminuzzare le noci in un altro contenitore e poi unirle ai biscotti. Aggiungere il burro fuso e impastare. Foderare una teglia a cerniera o una normale rotonda con carta forno e sistemare il composto; bisogna farlo aderire bene sul fondo e sui lati. A questo punto mettere in una ciotola 200 g di formaggio spalmabile e la crema di nocciole. Mescolare tutto bene, magari con l’aiuto di uno sbattiuova, e poi versare tutto nella tortiera, livellando.

Montare la panna con lo zucchero a velo, unirvi il resto del formaggio cremoso e amalgamare il tutto. Versare quindi sopra il primo strato di farcia e poi livellare e spargervi le gocce di cioccolato e la granella, oppure guarnire con altra crema alle nocciole. Per fare compattare meglio il dolce, è preferibile lasciarlo in frigo per qualche ora.

Una dolcissima tentazione golosa questo dolce al cioccolato da preparare davvero in soli 5 minuti. Si fa con pochi ingredienti, non bisogna cuocerlo in forno o aggiungere uova e addensanti. Il risultato sarà spettacolare e sarà proprio difficile resistere al bis.