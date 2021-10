Con l’arrivo dell’autunno le nostre abitudini cambiano, così anche la nostra alimentazione. Abbiamo bisogno di cibi più sostanziosi per affrontare i primi freddi, ma anche qualcosa di sfizioso da sgranocchiare sul divano la sera, mentre guardiamo la nostra serie preferita. Nel pomeriggio o dopo i pasti abbiamo il desiderio di un dolcetto. In questa stagione aumenta pure il consumo di frutta secca. Possiamo scegliere tra nocciole, arachidi, pistacchi e tanto altro. Acquistiamo anche le mandorle. Questo frutto è davvero ricco di elementi utili per il nostro corpo , come ad esempio la vitamina E, ferro, calcio, potassio e zinco. Le mandorle sono molto usate in cucina. In alcune tradizioni culinarie, infatti, si prestano a preparazioni sia dolci che salate. Vediamo come realizzare dei dolci irresistibili.

Ecco 4 ricette veloci e golose con frutta secca dall’uso versatile per far venire l’acquolina in bocca ai nostri ospiti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Pallottole di mandorle (senza cottura)

300 g di mandorle;

300 g di zucchero;

40 g di cacao in polvere;

10 cucchiai di maraschino.

Spellare e tritare le mandorle, impastarle con lo zucchero e il liquore. Formare delle palline, passarle nel cacao e servirle.

Pasticcini di mandorle al caffè

500 g di mandorle;

500 g di zucchero;

5 cucchiaini di caffè solubile;

5 albumi;

acqua q.b.

Sciogliere lo zucchero in un po’ d’acqua. Unirvi le mandorle tritate, il caffè solubile e gli albumi montati a neve. Mescolare bene. Imburrare e cospargere una tortiera con del pangrattato, versarvi il composto e cuocere per 30/40 min a 160 gradi. Controllare comunque la cottura. Quando il dolce è freddo, si può tagliare a cubetti e servire.

Bianco di mandorle (dolce al cucchiaio)

250 g di acqua;

125 g di zucchero;

50 g di amido;

175 g di mandorle;

un pizzico di cannella.

Sciogliere lo zucchero nell’acqua a fuoco lento, unire piano l’amido mescolando. Unirvi le mandorle tostate e tritate e la cannella. Versare il composto in formelle, magari di silicone. Far raffreddare. Per accelerare si possono mettere in frigo.

Biscotti all’arancia e mandorle

100 g di burro;

100 di zucchero;

80 g di mandorle;

2 uova;

4 tuorli;

100 g di farina 00;

il succo di un’arancia.

Impastare le mandorle tritate con il burro morbido, le uova, il succo d’arancia e la farina. Ricavare dall’impasto dei bastoncini. Passarli nello zucchero e, volendo, dentro una ciotolina con altre mandorle tritate. Cuocere in forno a 180 gradi per 20/30 minuti. Controllare la cottura. Far raffreddare e gustare.

Eseguiamo queste 4 ricette veloci e golose con frutta secca dall’uso versatile per far venire l’acquolina in bocca ai nostri ospiti!

Attenzione, si avverte che la frutta secca potrebbe causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.