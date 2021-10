Quando si pensa alla torta alle mele ci viene in mente il pan di spagna con dei bei pezzi di mela succosa all’interno. Eppure, sembra sempre che non ce ne siano mai abbastanza. In realtà, questa non è l’unica alternativa. Infatti, possiamo realizzare una deliziosa torta alle mele originale e veloce con più frutta e meno farina. Il nome preciso sarebbe crumble di mele, che in inglese richiama il concetto della sbrisolona. Quindi potremo avere il contrasto di una mela cotta ma ancora consistente e di una copertura croccante e fragrante.

Ingredienti

150 g di farina 00;

75 g di zucchero;

1 cucchiaio di fiocchi d’avena;

50 g di noci pecan;

75 g di burro;

sale;

4-5 mele verdi;

1/2 limone;

1 cucchiaio di miele di acacia;

1 bacca di vaniglia;

zucchero a velo.

Quello che impareremo a preparare oggi è uno dei dolci più semplici che si possano creare. Infatti, non si tratta della classica torta alle mele, nonostante questo ogni singolo ingrediente sarà essenziale per donare gusto e consistenza.

Cominciamo dalla farina, che possiamo versare in una ciotola insieme allo zucchero, all’avena e a un pizzico abbondante di sale. Prendiamo il burro freddo di frigo e tagliamolo a cubetti. Mettiamolo nella terrina e con le mani impastiamo tutto velocemente. Vogliamo evitare che il calore delle nostre mani sciolga il burro, dandoci una percezione sbagliata della liquidità dell’impasto. Ciò che dobbiamo ottenere e una sorta di sabbia con briciole di diverse dimensioni. Tritiamo grossolanamente le noci pecan e aggiungiamole al composto. Adesso copriamo con la pellicola e lasciamolo per mezz’ora in frigorifero. Nel frattempo dedichiamoci alle mele.

Prendiamo delle mele verdi, possibilmente le Granny Smith, e sbucciamole. Tagliamo le mele a cubetti o a listarelle. In una ciotola mischiamo invece il succo di mezzo limone, il miele e i semi della bacca di vaniglia. Versiamo questo liquido sulle mele e mescoliamo così che i sapori impreziosiscano il frutto.

Riempiamo una terrina di circa 20 cm con tutte le mele. Prendiamo dal frigo la nostra sabbia, altrimenti detta crumble, e spargiamola uniformemente sulle mele.

Adesso è il momento di infornare. Mettiamo la nostra torta a 180 gradi per circa mezz’ora, quando la crosta in superficie sarà ben dorata. Dopo averla lasciata raffreddare possiamo aggiungere a piacere dello zucchero a velo.

Le mele sono davvero uniche, così buone e versatili. Non dobbiamo limitare la nostra fantasia e sperimentare con questo frutto dolce e salutare.

