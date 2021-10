Il pane viene spesso visto come un nemico della salute per la presenza di glutine e carboidrati. In realtà, scegliere quello giusto può portare anche grandi benefici. Quello che impareremo a preparare oggi appartiene sicuramente a questa categoria. Contro il colesterolo ecco una ricetta semplice per un delizioso pane ricco di fibre e sapore. Il segreto è all’interno di una crosta croccante, grazie alla farina integrale ricca di fibre e le noci utili per abbassare i livelli di colesterolo.

Ingredienti

200 g di farina integrale;

300 g di farina tipo 0;

½ cubetto di lievito di birra fresco;

300 g di acqua a temperatura ambiente;

1 cucchiaio di miele fluido;

40 g di gherigli di noce;

2 mele Renetta;

9 g di sale;

farina di semola q.b.

Prima di tutto dobbiamo occuparci di creare l’impasto di base. Per questo setacciamo insieme le due farine in una ciotola. In una più piccola invece facciamo sciogliere il lievito in 50 ml di acqua. Qui aggiungiamo il miele e mescoliamo sino a farlo incorporare completamente. Adesso versiamo lievito, acqua e miele nella ciotola che contiene le farine. Impastiamo grossolanamente per poi lasciar riposare per circa 10 minuti.

Nel frattempo possiamo occuparci del condimento del nostro pane. Sbucciamo le mele e tagliamole a piccoli cubetti. Poi tritiamo grossolanamente i gherigli di noce.

Infariniamo la superficie di lavoro e ribaltiamoci sopra il nostro impasto. Ripiegandolo su se stesso più volte, lavoriamolo per qualche minuto finché lo vedremo più elastico. Adesso possiamo incorporare gli altri ingredienti.

Tra una piega e l’altra mettiamo mele e noci sino a che non entrano a fare completamente parte dell’impasto. Posizioniamolo in una ciotola e copriamolo con della pellicola trasparente. Lasciamo riposare l’impasto nel forno con la luce accesa per circa un’ora finché questo non raddoppia di volume.

Adesso infariniamo nuovamente il piano di lavoro e rovesciamoci sopra l’impasto. Con le dita sgonfiamolo leggermente per poi richiuderlo sui quattro lati come un pacchetto. Capovolgiamo l’impasto e facciamolo ruotare su sé stesso in una sola direzione. Trasferiamo la palla su una teglia foderata inforniamo in forno caldo e statico a 250 gradi per i primi 15 minuti. Per i successivi 15 minuti abbassiamo il forno a 200 gradi, per poi abbassarlo di nuovo a 175 grammi per gli ultimi 15 minuti. Adesso spegniamo il forno e lasciamolo semiaperto per pochi minuti prima di sfornarlo.

Godiamoci il nostro pane insieme agli affettati o a una confettura di stagione ricca di sapore e vitamina C pronta in un attimo.