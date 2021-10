La torta alle mele è un grande classico della tradizione, tanto che ne esistono centinaia di varianti. Questo poi è proprio il periodo ideale per poterla gustare, anche in formato mignon. Oggi infatti vedremo come goderci colazione e merenda da leccarsi i baffi grazie a queste piccole torte perfette per l’inverno. Queste piccole torte altro non sono che i muffin, delle delizie perfette per essere gustate durante la giornata o regalate. Stavolta però per realizzarle non utilizzeremo lo zucchero, bensì il miele, accompagnato dalle noci e dall’avena. Una combinazione di sapori d’effetto che ci farà inserire questa ricetta fra le nostre preferite.

Ingredienti

125 g di farina 0;

8 g di lievito vanigliato;

150 ml di latte;

30 g di fiocchi d’avena piccoli;

90 ml di miele di acacia;

40 g di gherigli di noce;

1 mela;

30 ml di olio di semi;

1 uovo.

Colazione e merenda da leccarsi i baffi grazie a queste piccole torte perfette per l’inverno

La ricetta di oggi è davvero semplice e alla portata di tutti. Tanto che possiamo realizzarla anche quando abbiamo poco tempo a disposizione per una colazione o una merenda all’ultimo minuto. Anche gli ingredienti spesso si trovano già in dispensa e sono quelli che più possono farci sentire i profumi i sapori dell’inverno.

Per prima cosa mettiamo da parte qualche manciata di fiocchi d’avena. Gli altri li dovremmo immergere nel latte lasciandoli ammollo per 15 minuti. Una volta passato questo tempo aggiungiamo il miele, le uova e l’olio. Mescoliamo con una frusta sino ad amalgamare per bene ogni ingrediente. Adesso setacciamo insieme farina e lievito aggregandoli poco a poco al composto.

Infine, aggiungiamo la mela. Dovremmo prima sbucciarla e poi tagliarla a cubetti di piccole dimensioni. Amalgamiamo nuovamente il tutto il nostro composto è già pronto.

Adesso non ci resta che imburrare la teglia per muffin o utilizzare dei piccoli canestrini di carta per foderarla. Versiamo il composto riempiendo ogni spazio per 2/3 e cospargiamo la superficie di ognuno con qualche fiocco d’avena. Mettiamo poi in forno caldo a 180 gradi e lasciamoli cuocere per circa 25 minuti. Una volta pronti lasciamo raffreddare i muffin per una decina di minuti prima di estrarli dalla teglia e mangiarli.

Per arricchire questo dolce che tanto ricorda la torta alle mele della nonna, possiamo anche aggiungere della frutta secca come l’uva passa. Un’altra accoppiata perfetta è quella di mela e cannella, per dare un sapore ancora più in sintonia con l’inverno. Quale che sia la nostra scelta comunque, il risultato conquisterà tutti, grandi e piccini.

