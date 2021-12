Le persone, in generale, tendono ad essere molto abitudinarie. Quando si sa far bene una cosa, è molto difficile che si provi qualche alternativa. Questo vale anche per le abitudini di svago: ad esempio, a tutti piace andare sempre nello stesso ristorante, dove ci si trova bene, invece di provare qualcosa di nuovo che potrebbe non piacere.

Insomma, si preferisce sempre la via vecchia rispetto alla via nuova: per convenienza, comodità o anche semplicemente per pigrizia.

Questo modo di comportarsi vale anche nella sfera degli affetti, dei sentimenti, delle convinzioni di vita e tanto altro. In psicologia comportamentale si chiama zona di comfort ed è la sfera di abitudini comportamentali, sociali ed emotive che ci si costruisce per stare tranquilli. Per le persone timide è davvero difficile uscire dalla zona di comfort ma con questi consigli potrebbe essere più facile: è normale aver paura, ma si può facilmente superarla.

Rassicuranti abitudini

Cosa vuol dire esattamente “uscire dalla zona di comfort”? Poiché si tratta di una condizione di apparente assenza di ansia, senza rischi, immutabile, bisogna proprio cercare di fare a meno di questa eterna ricerca di punti di riferimento.

Lo scopo è mettersi in discussione, sperimentare, lavorare sui propri limiti. Può far paura, ma in ultima analisi è proprio quello che serve per crescere.

Questo non significa che bisogna improvvisamente diventare dei leoni se non è nella propria indole. Quello che si può fare è iniziare a prendersi dei piccoli rischi calcolati e ogni volta spostare il limite poco più in là. Cos’è che fa davvero paura: il fallimento? Il giudizio? Il dolore? Solo sperimentandolo si potrà capire qual è il limite e infine superarlo.

Un aiuto in questo senso si può trovare in frasi e discorsi motivazionali di autori o personaggi importanti. Basta cercare nelle librerie o nelle biblioteche o anche online per trovare aforismi, detti e citazioni utili per stimolare l’ispirazione.

Un modo creativo per coltivare la propria forza mentale può essere quello di raccogliere, ogni giorno o ogni settimana, una frase che ci colpisce, scrivendola sulla propria agenda, per averla sempre davanti quando serve.

Questi sono solo alcuni piccoli consigli che non possono in alcun modo sostituire un percorso di terapia da affrontare, magari, con uno specialista. Ma spesso quello di cui c’è bisogno è solo la consapevolezza di volerci provare, di sapere che oltre le proprie convinzioni e abitudini c’è un intero mondo da esplorare ad attenderci.