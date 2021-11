Ormai il 2021 sta arrivando agli sgoccioli e daremo il benvenuto al nuovo anno. Chissà cosa avranno gli astri in serbo per noi, chissà come sarà il nostro futuro. Queste domande ormai sono all’ordine del giorno, perché siamo mossi dalla curiosità di sapere come sarà la nostra vita in ambito professionale e amoroso.

Abbiamo visto che il 2022 sarà l’anno dei nati sotto il segno dei Pesci dal punto di vista della prosperità economica, grazie alla presenza nel segno di Giove. Questo pianeta, infatti, è la rappresentazione della buona sorte soprattutto sotto il profilo economico-professionale.

Eppure, oltre ai Pesci il 2022 sarà l’anno della svolta anche per questi 3 segni zodiacali baciati dalla fortuna.

Uno di fuoco, uno d’aria e uno d’acqua

In realtà il team di ProiezionidiBorsa aveva già parlato di alcuni segni ma da una prospettiva molto differente. Sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022.

Dunque, uno di questi dovrà fare i conti con un mese di dicembre burrascoso per poi averla vinta con l’inizio del nuovo anno. Come si suol dire, dopo la tempesta c’è sempre il sole! Infatti, il 2022 sarà un anno molto fortunato per il Sagittario, i Gemelli e il Cancro.

Iniziamo analizzando l’oroscopo del Sagittario, per cui gli astri suggeriscono che sarà un anno dinamico, in continua evoluzione ma con una chiave di lettura positiva. Se la posizione dei pianeti in alcuni segni potrebbe dare qualche segnale di confusione e incertezza su determinate questioni, la razionalità che contraddistingue il Sagittario sarà l’arma vincente. I mesi più fortunati dell’anno saranno quelli che andranno da maggio ad ottobre, e proprio a maggio potrebbe avvenire un’inaspettata ma piacevole sorpresa. In amore le cose andranno bene, ma l’unico fattore su cui prestare attenzione sarà il transito di Marte in Gemelli che potrebbe destare qualche malessere.

Proseguiamo proprio con i Gemelli. Finalmente trascorreranno un anno ricco di emozioni grazie al transito di Saturno in Acquario e di Giove, che lascerà momentaneamente i Pesci per andare a trovare l’Ariete nell’arco di tempo che va dal mese di maggio a quello di ottobre. Ma sarà la presenza di Marte nel segno a donare ai Gemelli tutto quello che nel 2021 è mancato: fortuna, determinazione e grinta. Non mancheranno delle piccole tensioni, ma la ponderazione e un po’ di menefreghismo faranno la differenza per cantare vittoria.

Terminiamo con il Cancro per il quale, come i Gemelli, il 2022 ha in serbo emozioni a gogo. Il nuovo anno sarà dedicato all’io interiore, quello che non ha paura di inventarsi, di scoprirsi e di tirare fuori la creatività che contraddistingue i nati sotto il segno.

Sarà l’anno della svolta anche dal punto di vista professionale, oltre che in amore. Ma affinché ciò avvenga, la cosa necessaria sarà quella di chiudere definitivamente con il passato. L’importante è non avere paura perché al fianco del Cancro ci sarà Giove per emanare energie positive.