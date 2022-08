Un weekend in Liguria in alcuni posti delle Cinque Terre e nei dintorni

L’estate è la stagione adatta per riposarsi e per apprezzare le bellezze della nostra Italia. Si ha più tempo per viaggiare e si possono trascorrere le ferie in località dalle caratteristiche diverse. Il territorio offre, infatti, la possibilità di godere la montagna, i laghi ma anche il mare e tanto altro.

Se le ferie sono terminate si può comunque programmare il weekend. Si possono scegliere località vicine e passare qualche giorno al mare.

Chi abita in Piemonte e in Lombardia spesso sceglie di prenotare una breve vacanza in Liguria. Tanti sono i luoghi d’interesse nelle varie zone e non mancano quelli affacciati sul mare.

Le Cinque Terre e spunti di viaggio

Se pensiamo alla Liguria ci vengono in mente Genova, Sanremo, Ventimiglia. Probabilmente anche il profumato basilico con cui fare il pesto e i traghetti per tante altre Regioni.

Tra i posti più celebri e belli c’è il territorio detto delle Cinque Terre.

Nella Riviera di Levante in provincia di La Spezia ci sono degli antichi borghi marinari. Sorgono su rocce a picco sul mare e a ridosso ci sono vari terrazzamenti coltivati. Tra due promontori si possono visitare Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso a mare, che formano, appunto, la Cinque Terre. In particolare Riomaggiore e Manarola sono collegati dalla Via dell’amore. Questo sentiero pedonale a picco sul mare è chiuso da 10 anni a causa di una frana, ma è prevista la riapertura nel 2024.

A Riomaggiore le case sono colorate come in altri borghi spezzini. Ci sono delle chiese medievali e un castello nella parte più alta da cui godere di un panorama mozzafiato sul mare.

Manarola e altre belle località in Liguria

Manarola offre al visitatore la visione di case colorate abbarbicate sulla roccia e un bel mare azzurro da ammirare ma anche in cui fare un bagno. Anche qui sorgeva un castello, non più visibile, mentre alcune parti dell’antica fortezza medievale furono inglobate nelle costruzioni civili.

Restando nelle Cinque Terre si potrebbe fare un giro a Vernazza, tra i borghi più belli della Liguria e d’Italia. Molto caratteristico il porticciolo e la piazza. Si possono visitare anche alcune chiese, tra cui S. Margherita d’Antiochia. Svetta sul borgo il castello Doria di origine medievale, da cui ammirare la bellezza del mar Ligure.

Un weekend in Liguria in alcuni posti delle Cinque Terre e nei dintorni

Nella Riviera di Levante merita una visita anche Portovenere. Anche qui troviamo case colorate, vicoli, carruggi e negozietti. Si accede attraverso la porta medievale incastonata nelle mura.

Salendo si può raggiungere nel punto più alto la chiesa di S. Pietro.

Oltre ai tuffi in mare gli appassionati di immersioni possono fare delle belle esperienze. In particolare, si potrebbe visitare la Grotta di Byron nei cui fondali c’è uno spettacolo sorprendente. Nei pressi si trova la Mater naturae, una statua in bronzo raggiungibile a piedi.

Da Portovenere, infine, si potranno raggiungere le piccole isole di Tino, Tinetto e Palmaria.

Un weekend in Liguria in alcuni di questi posti regalerà emozioni indimenticabili.

