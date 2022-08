In molte zone d’Italia può succedere che la passione per l’archeologia, la storia e per la natura si incontrino per rendere un viaggio molto interessante. Località che soddisfano queste caratteristiche si trovano in molte Regioni italiane, da Nord a Sud. Nel centro, poi, se ci troviamo nel Lazio, sono innumerevoli i posti di questo genere da esplorare.

Nell’Agro Falisco chi ama le escursioni può seguire dei percorsi e visitare dei luoghi particolari. Prendiamo, ad esempio, Faleria, in provincia di Viterbo. Questo piccolo borgo medievale sorge tra la via Flaminia e la via Cassia. Questo e altri centri in zona per la loro posizione erano usati proprio a scopo difensivo.

Un borgo e due castelli

Nel borgo di Faleria troviamo il castello degli Anguillara con logge e torri di fronte alla chiesa di S. Giuliano. In questo edificio sacro c’è un affresco molto importante non soltanto dal punto di vista artistico ma anche storico. Infatti, si possono vedere raffigurati alcuni monumenti di Roma tra cui Castel Sant’Angelo e il Pantheon come si presentavano nel Cinquecento.

Sempre nell’Agro Falisco, vicino a Faleria, si può esplorare la natura con attenzione, magari con una guida esperta. Qui, infatti, possono esserci buche poco visibili. Camminando si possono vedere i resti di un’importante fortificazione del Medioevo, Castel Paterno.

Su un colle di tufo vicino al fiume Treja si possono vedere soprattutto alcune porte e le mura perimetrali. Si racconta che qui morì avvelenato l’imperatore Ottone III nel 1002.

Un weekend vicino Roma tra cascate ed escursioni e un piccolo borgo

Per vivere pienamente qualche ora nella natura in zona c’è il Parco naturale regionale Valle del Treja. Per quanto riguarda l’archeologia, c’è un sito ancora oggetto di studio, Narce, con un tempio e una necropoli.

Il fiume Treja dà vita a delle cascate più spettacolari, quelle del Monte Gelato. Dopo un trekking con guide locali e magari una visita al mulino ad acqua dell’Ottocento, le cascate regalano momenti di frescura e riposo. Per la loro bellezza sono molto frequentate nei giorni prefestivi e festivi. Inoltre, fanno spesso da location per spot pubblicitari e film.

Questo è un luogo immerso nella natura a cui si accede liberamente senza un biglietto da pagare. Come si legge nel sito ufficiale, però, si può andare ad ammirare l’area di Monte Gelato tra le 7 e le 20.

Per un weekend vicino Roma tra cascate ed escursioni, quindi, alcune località piccole ma interessanti si trovano nell’Agro Falisco e nella Valle del Treja.

