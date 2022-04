Lasciandoci alle spalle l’inverno con la pioggia, la neve e il freddo, ecco tanti mesi primaverili ed estivi in cui programmare delle vacanze, magari al mare. In attesa delle ferie, ogni occasione può essere buona per svagarsi e magari visitare posti nuovi. Ci sono i weekend, qualche ponte e delle festività, inoltre, da sfruttare. Viaggiare arricchisce la mente, rilassa e in Italia ci sono tanti bei posti tra cui scegliere. Eccone alcuni.

Sciacca e l’isola che non c’è

La cittadina di Sciacca si trova tra Agrigento e Trapani. Meta turistica per il mare, ma anche per le ceramiche e i resti di antiche dominazioni, è famosa anche per la sfilata dei carri allegorici durante il Carnevale. Vi si stagliano diverse porte murarie e anche due castelli di origine medievale, il Castello Vecchio, del XII secolo, e quello dei Luna o Nuovo, del XIV secolo. Alle porte della città si può visitare, inoltre, il cosiddetto Castello incantato, una specie di museo all’aperto con molte teste umane intagliate nella roccia e nei tronchi.

Sciacca ha diverse chiese e anche un santuario dedicato a San Calogero. La bellezza del mare e del porto si ammirano da piazza Scandaliato. Gli appassionati di subacquea saranno affascinati dalla visione dell’isola Ferdinandea. L’isolotto comparve per poco tempo nel 1831 e fu conteso da Inglesi, Francesi e dal re Ferdinando II di Borbone. Ormai sommersa, adesso quel che resta si trova a qualche metro di profondità presso il Banco Graham. Ottimi i dolci, come l’ova murina o i cucchiteddi, e il vino Menfi Doc.

Indimenticabili queste 3 località per una vacanza al mare economica dove scoprire tesori sommersi, paesaggi mozzafiato e ottimo cibo

Vediamo altre due proposte siciliane.

Pantelleria e i capperi

Pantelleria è un’isola di origine vulcanica che appartiene alla provincia di Trapani. Vi si trovano i caratteristici dammusi, fabbricati in pietra lavica, e soprattutto il Castello detto di Barbacane. Il castello è imponente e risalirebbe all’epoca della dominazione normanna nel XII secolo. All’interno è possibile visitare il Museo archeologico e ammirare le Tre teste, statue romane che raffigurano Cesare, Tito e Antonia. L’isola, però, offre anche esperienze al contatto col mare. Si può prendere il sole e fare delle nuotate, ma, in aggiunta, c’è la possibilità di fare delle immersioni. Anfore, ancore, ceramiche varie sono visibili nei fondali. Per quanto riguarda l’enogastronomia, Pantelleria è famosa per i capperi e i vini Moscato e Passito.

Marzamemi

Borgo marinaro in provincia di Siracusa, Marzamemi ha tra le sue attrattive l’antica tonnara araba e le spiagge. Passeggiando per le sue vie si può ammirare Palazzo Villadorata, del XVIII secolo. Caratteristica è la piazza detta la Balata, per le lastre di pietra di cui è composta. Da Marzamemi si può partire con delle imbarcazioni per poter fare snorkeling o immersioni. Nei fondali si possono scorgere delle colonne di epoca romana. Buono il pescato e la bottarga di tonno. Inoltre, ricordiamo il pomodoro della vicina Pachino e il vino Nero d’Avola della zona.

Saranno indimenticabili, quindi, queste 3 località per chi ama il mare, il vino e il buon cibo.

Lettura consigliata

Per visitare opere d’arte e mangiare bene ecco uno dei più bei borghi d’Italia e di Sicilia sospeso tra monti e mare