3 incantevoli borghi con castelli medievali in Lombardia per fare un tuffo nella storia affacciandosi su un lago

La bellezza dell’Italia si esprime grazie all’arte, ai monumenti, ai paesaggi e a tanto altro. Appena si presenta l’occasione, quindi, per fare il pieno di meraviglia, cultura ed emozioni ci si può avventurare in qualche viaggio. Scoprire luoghi incantevoli e indimenticabili, visitando borghi o antiche città, ripaga senza dubbio i chilometri percorsi. Posti ricchi di fascino sono i castelli, come quello di Rezzonico.

In questa frazione di san Siro sul lago di Como, si staglia un castello molto suggestivo. La sua ampiezza, pari un tempo a circa 2.000 metri quadrati, poteva contenere un piccolo borgo. Probabilmente venne a sostituire una precedente struttura, anch’essa una fortificazione, di cui rimangono due porte d’accesso e una torre merlata. La sua costruzione si attribuisce al volere di un’importante famiglia, quella dei conti Della Torre, risalente al XIV secolo, a cui apparteneva anche papa Giovanni XIII. La pianta del castello è molto particolare, poiché di forma trapezoidale, e ha tre torri.

Il castello di Vezio a Perledo di Varenna

Restando sul lago di Como, nel Comune di Perledo si può ammirare il castello di Vezio, sito su un promontorio sopra Varenna. Nei dintorni sono venuti alla luce reperti risalenti all’età del ferro e ad un’epoca tardoromana, ma questo castello risalirebbe all’XI secolo. La cinta muraria è quadrata con torretta angolare e una torre interna. Il giardino è davvero incantevole e vi si possono vedere anche degli ulivi, grazie al clima mite del posto.

I sotterranei furono addirittura usati durante la prima guerra mondiale. All’interno delle mura sono esposti calchi di un antico rettile acquatico, il Lariosauro. Il castello ospita, inoltre, una falconeria, centro di cura e addestramento di rapaci. La vista che si gode dalla fortificazione è magnifica. Si narra che del posto si innamorò la regina longobarda Teodolinda, a cui si pensa si debba la costruzione del castello.

Dal lago di Como, spostandoci verso Bergamo, si può vedere in Val Cavallina il castello di Bianzano. Alcuni documenti attestano che nel XIV secolo si celebrò il matrimonio di Giovanni

della famiglia Suardi e di Bernarda Visconti. Il castello rappresentò il dono di nozze, per cui è anche chiamato castello Suardi. Probabilmente le origini della costruzione sono più antiche e forse i cavalieri templari lo usarono per accogliere dei viandanti. Per la sua posizione, dal castello si può vedere il lago di Endine. Due cinte murarie proteggono la struttura a pianta quadrata con piccole torri e una principale. All’interno sono presenti diversi affreschi.

