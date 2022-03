Quando durante il giorno si vogliono ricaricare le energie si fa di solito una pausa. Se si è in ufficio, andare alla macchinetta del caffè e scambiare due chiacchiere con i colleghi può rilassare un po’. Staccare un attimo dal lavoro, dallo studio o dalle faccende domestiche, magari facendo uno spuntino o bevendo qualcosa di caldo, non solo aiuta il corpo ma anche la mente. Può capitare in quei momenti di fantasticare una piccola gita d’evasione, magari a due passi da casa.

Non c’è bisogno, a volte, di andare molto lontano per rilassarsi e magari mangiare qualcosa di tipico. Se ci si trova in Lombardia o si sta programmando un viaggio per visitarla, ecco 2 borghi tra i più belli di questa Regione italiana: Cassinetta di Lugagnano e Castelponzone. Questi due borghi si trovano presso corsi d’acqua e sono l’ideale per passare dei giorni in serenità, ma anche visitando dei luoghi particolari, a piedi o in bicicletta.

Cassinetta di Lugagnano

A pochi chilometri da Milano, nel parco cicloturistico dei Navigli, si può visitare Cassinetta di Lugagnano. Il percorso che si può fare a piedi o in bicicletta attraversa i campi, ma costeggia anche corsi d’acqua. Se si vuole, si può andare per il Naviglio Grande con una barca. Nel territorio si trovano ville nobili e mulini, ma anche vari suggestivi ponti e paesaggi rurali. Il paese è diviso in due aree collegate da un antico ponte in granito. Tra le ville del borgo c’è la Birago-Clari-Monzini, evoluzione di una costruzione risalente al XVI secolo, mentre affacciata sul Naviglio Grande si può ammirare la Villa Visconti, che sorge su terreni appartenuti a quella famosa famiglia nel XIV secolo. Nelle varie trattorie si potrebbe gustare il piatto locale, il risotto col Gorgonzola.

Ecco 2 borghi tra i più belli della Lombardia vicino a corsi d’acqua, per ritrovare tranquillità gustando buon cibo

Spostandoci nella provincia di Cremona, un altro borgo da poter visitare è Castelponzone. Anche in questo borgo lombardo si può andare in giro sia a piedi che in bicicletta, grazie alle piste ciclopedonali. Varie sono le proposte di visita: nell’itinerario archeologico si possono vedere scavi e resti di antichi insediamenti romani. In quello delle dimore nobili si possono ammirare ville-castello come Villa Bonfanti, Villa Medici e il castello Sommi Picenardi Crotti. Nel territorio ci sono anche canali naturali e artificiali, un’oasi naturalistica e diversi parchi. Tra i piatti tipici troviamo i tortelli di zucca e i marubini, un primo piatto composto da tre tipi di brodo.