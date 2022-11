Un vero toccasana per il fegato potrebbe essere una tisana con solamente 2 ingredienti

Ci sono diverse condizioni che possono interessare la salute del fegato. Questo è l’organo più grande della cavità addominale e svolge delle funzioni fondamentali per il nostro organismo. In primo luogo, si occupa del metabolismo, della digestione, di elaborare alcune sostanze e di produrre la bile.

Non bisogna mai dare per scontata la corretta funzionalità di questo organo e inserire nella dieta dei piccoli aiuti. Un vero toccasana per il fegato potrebbe essere, ad esempio, una bevanda realizzata con solamente due ingredienti già presenti nella nostra cucina. Servirebbe per depurarlo e per prevenire diversi disturbi.

Ricordiamo, tuttavia, che prima di fare dei cambiamenti al proprio regime alimentare è d’obbligo consultare un esperto. Un nutrizionista può valutare il quadro generale e intervenire nel modo giusto, con i giusti alimenti e le giuste quantità.

Un vero toccasana per il fegato potrebbe essere una bevanda naturale buonissima

Quando si hanno dei problemi al fegato, di solito, si inizia ad avvertire un piccolo dolore, oppure si manifesta la condizione di ittero, per cui la pelle inizia a diventare gialla. Ci sono diverse condizioni che interessano questo organo, dalle più banali e curabili in breve tempo, a quelle più gravi.

La scienza si è concentrata e continua a concentrarsi molto su cosa può danneggiare questa parte del nostro organismo. Di sicuro non va bene assumere troppo alcol, fumare, assumere droghe, ma nemmeno essere troppo in sovrappeso. Anche alcuni alimenti hanno un effetto negativo.

In ogni caso, gli studiosi hanno individuato nel tempo alcune soluzioni e alcuni rimedi che permetterebbero di salvaguardarne la salute e la corretta funzionalità. Uno di questi è il succo con mela e cannella. Si tratta di due ingredienti assolutamente reperibili già in cucina.

La mela contiene, in particolare, acido malico, che aiuta a produrre la bile. La cannella può dare un tocco di sapore in più alla bevanda e moltissimi benefici per migliorare la digestione e la salute dell’intestino e del fegato. Tuttavia, attenzione alle quantità. Secondo gli studiosi un eccesso di cannella potrebbe danneggiare il fegato.

Come si prepara

Gli ingredienti per la preparazione di questa bevanda sono pochi. Basta un bastoncino di cannella, una tazza d’acqua e una mela verde o rossa. Quest’ultima deve essere lavata molto bene prima di prenderne solo la buccia.

Mettere in un pentolino l’acqua e portarla ad ebollizione, poi aggiungere la buccia della mela e il bastoncino di cannella. Continuare a far bollire tutto per almeno 5 minuti. Spegnere e lasciare in infusione per una decina di minuti prima di filtrare la bevanda.

Si può aggiungere dello zenzero, dei chiodi di garofano, oppure un cucchiaino di miele per rendere questa tisana ancora più salutare. Naturalmente, mai buttare la polpa della mela. Mangiarla è assolutamente necessario per trarre tutti i suoi benefici.