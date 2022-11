Eliminare e prevenire gas intestinali sarebbe possibile con 5 eccezionali piante

Tanti di noi hanno problemi a stomaco e intestino. L’intestino si occupa di ricevere e di elaborare tutto quello che noi mangiamo. Una persona può mangiare sano, ma può mangiare cose che le fanno male. Questo potrebbe avere delle conseguenze, soprattutto nel tratto digestivo.

Infatti, ci sono diversi problemi che potrebbero sopraggiungere. Ad esempio, durante la giornata potrebbe esserci una formazione di gas nella pancia. Ma eliminare e prevenire gas intestinali sarebbe possibile se solo ci affidassimo a dei rimedi naturali ed efficaci su consiglio medico.

Ci sono, in particolare, 5 piante che, se inserite correttamente nella propria dieta, possono aiutare ad eliminare la fastidiosa aria nella pancia. Non solo, possono anche fare un’azione di prevenzione e farci vivere più sereni nella nostra quotidianità.

Eliminare e prevenire gas intestinali con alcuni rimedi naturali

Si parla di gas intestinale quando c’è una formazione di aria nella pancia che poi viene eliminata dal corpo o dalla bocca oppure dal retto. In entrambi i casi, si è di fronte ad una situazione di estremo disagio. Dopo aver mangiato, magari un bel pranzo autunnale in compagnia di amici e familiari, non è di certo piacevole avere queste manifestazioni, che hanno anche un odore sgradevole.

Le cause di questo disturbo possono essere diverse da persona a persona. C’è chi soffre in modo cronico di colon irritabile, chi invece ha reazioni ad alcuni antibiotici, oppure sono reazioni al bere troppo bevande gassate.

In ogni caso, oltre a modificare l’alimentazione su consiglio medico, sarebbe utile inserire queste piante per il proprio beneficio:

menta: alcuni studi hanno dimostrato che è efficace nell’aiutare a gestire meglio la sindrome del colon, o intestino, irritabile;

cardamomo: le proprietà di questa spezia sono varie ed eccezionali secondo alcuni esperimenti condotti da studiosi; sarebbe in grado di migliorare la digestione, ma anche di rilassare, in modo da dare beneficio sia al corpo che alla mente;

zenzero: è un’ottima soluzione per agire sul pancreas e permettergli di produrre enzimi per gestire meglio la digestione;

finocchio: è molto famosa ed efficace la tisana al finocchio perché è in grado non solo di migliorare la digestione, ma anche di liberare l’organismo dall’aria e prevenire questo problema. Inoltre è utile anche per lo stomaco;

anice stellato: pianta molto preziosa per intervenire positivamente sulla digestione e ridurre l’infiammazione, come dimostrato più volte da studi scientifici.

Per ognuno di questi ingredienti basterà creare un infuso con un po’ di acqua bollente, qualche minuto di infusione e filtrare prima di bere. Meglio se gli ingredienti principali arrivano direttamente dal proprio giardino.

Alcuni consigli per stare meglio con la pancia

Ci sono dei comportamenti e degli accorgimenti che potrebbero aiutare nella gestione di aerofagia e formazione di gas nell’intestino. Eccone alcuni:

far uscire sempre l’aria quando si ha lo stimolo: questa regola può non essere applicabile, soprattutto se non si è soli, tuttavia, è importante per impedire alla persona di provare dolori e l’aggravarsi del problema;

evitare alcuni cibi e bevande: sappiamo che bevande gassate o cibi fritti peggiorano la situazione;

smettere di fumare: il fumo alimenta la formazione di aria nel tratto digestivo;

non masticare gomme: è un continuo stimolo allo stomaco da evitare.

Poche regole che potrebbero fare la differenza e aiutarci a stare molto meglio.