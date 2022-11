Potrebbe essere il miglior cereale per la colazione in grado di abbassare glicemia e colesterolo

Sappiamo molto bene che la colazione è il pasto più importante della giornata che ci serve per attivare in modo corretto il metabolismo. Non solo, ci aiuta ad attivare il cervello nel modo giusto, a preparare l’organismo per gli altri pasti della giornata. Nonostante debba essere un pasto abbondante, però, ci sono alcuni alimenti più indicati di altri.

Secondo gli esperti al mattino bisogna fare una buona scorta di carboidrati, di proteine e di grassi buoni. In genere, il consiglio più diffuso è quello di inserire pane, frutta, uova oppure i cereali. Ma quale potrebbe essere il miglior cereale per la colazione? Ce ne sono tanti, ma secondo gli ultimi esperimenti sembrerebbe uno quello in cima alla lista.

Infatti, questo cereale in particolare avrebbe una maggiore concentrazione di proteine rispetto a tutti gli altri. Per questo motivo, sarebbe utile inserirlo nella propria dieta. Ovviamente, bisogna farlo dopo aver consultato un nutrizionista per le giuste quantità e i giusti abbinamenti.

Potrebbe essere il miglior cereale per la colazione da inserire subito nella dieta

Secondo diverse ricerche sembra che il cereale più adatto per la colazione sia l’avena. Ha una concentrazione del 25% di proteine, maggiore rispetto a tutti gli altri tipi di cereale. Inoltre, può dare una serie innumerevoli di altri benefici all’organismo.

Si parla di migliorare la digestione per tutto il resto della giornata, avere più energia, pur avendo un ottimo aiuto nella perdita di peso. Inoltre, l’avena riesce a diminuire i livelli di glicemia e quelli di colesterolo cattivo e trigliceridi.

Naturalmente, non va assunto da solo e in quantità sbagliate. Altrimenti, invece di avere buoni risultati, si avranno disturbi, problemi ed effetti collaterali. Ecco perché è sempre fondamentale la guida di un esperto dell’alimentazione.

Qualche consiglio per abbinarlo nel modo giusto

Gli esperti consigliano di abbinare l’avena ad alcuni frutti, ma non solo. Qui di seguito vedremo qualche idea per una colazione un po’ diversa dal solito e molto salutare:

banana e cacao: due cucchiai di farina d’avena, mezza banana, un po’ di latte vegetale, mezzo cucchiaio di cacao in polvere e un po’ di caffè; quest’ultimo potrebbe essere congelato prima di aggiungere il cubetto nel frullatore insieme agli altri ingredienti;

mandorle: 50 g di farina d’avena, 6 mandorle, miele, frutta fresca tritata a piacere e un po’ di cannella; in questo caso iniziare con la farina da cuocere in una pentola insieme alla cannella, aggiungere acqua e poi mescolare con gli altri ingredienti;

mela: 125 g di avena, 2 mele verdi a pezzettini e un po’ di succo di limone.

Queste sono soltanto alcune possibilità. Per l’autunno si può scegliere di inserire un po’ di zucca. Vanno bene anche le prugne, ottime per stimolare in modo adeguato l’intestino. Infine, va sempre bene aggiungere un po’ di yogurt.