Un vero e proprio paradiso che spopolava qualche anno fa ed era stato premiato per l’accoglienza e la bellezza dei suoi paesaggi ora torna alla grande sui siti di viaggi

Come la moda, anche i viaggi e le località che scegliamo per fare le vacanze vivono di momenti di gloria, alternati a periodi di oblio. Chissà quante volte ci sarà capitato di andare a fare le vacanze in una “location” alla moda, senza però trovarla di nostro gradimento. Questo, grazie o per colpa, dei fenomeni degli ultimi anni, in cui influencer e magari giocatori di calcio hanno eletto alcune località a loro dimora preferita. Pensiamo solo alla bellissima Formentera, ormai una meta cult degli sportivi europei, ma decisamente non consigliata a tutti coloro che cercano una vacanza tranquilla e rilassante.

Avevamo vissuto anche noi negli anni ‘80 e ’90 un vero e proprio boom con i charter che arrivavano dalla Svezia e dall’Olanda all’aeroporto di Rimini. Così anche la meta che vedremo oggi, era stata inserita a livello mondiale tra le mete più belle e ospitali. Poi, anche a causa dei prezzi concorrenziali di altre zone, messa in secondo piano, ma ora torna a prepotentemente alla ribalta.

Clima temperato tutto l’anno e tanta accoglienza

Un vero e proprio Paradiso che spopolava qualche anno fa e che sta tornando di moda, lontano da scenari di guerra e non troppo distante dalla nostra Italia. È Capo Verde l’oggetto del nostro articolo di viaggi odierno. Molti di noi ci saranno magari stati, alcuni anche in viaggio di nozze, quando questa bellissima isola andava alla grande. Hotel di lusso, ma anche villaggi turistici per tutti i budget. Oceano dalle acque cristalline e incontaminate, con lunghissime e ampie spiagge di sabbia dorata. Un popolo accogliente, che ha fatto sì che moltissimi pensionati europei si trasferissero negli anni 2000 in questo Paradiso. Capo Verde aveva rappresentato infatti la meta tropicale poi non così lontana ed eccessivamente costosa. 6 ore circa di volo dall’Italia, con le principali compagnie aeree che collegano i nostri scali a Boa Vista e Sal, ma anche Praia e Sao Vicente.

Un vero e proprio Paradiso che spopolava qualche anno fa ed era stato premiato per l’accoglienza e la bellezza dei suoi paesaggi ora torna alla grande sui siti di viaggi

Capo Verde aveva attirato davvero milioni di turisti non solo per le sue bellezze naturali, ma anche per l’ospitalità della sua gente e la bontà della sua cucina. Senza considerare che, per chi voleva stabilirsi qui, il costo della vita era e rimane ancora relativamente basso. Ovviamente nelle mete turistiche più battute, come in ogni parte del Mondo, le cifre lievitano. Ma, almeno fino a qualche mese fa, uno stipendio locale medio mensile arrivava a 500 euro. Sono stati anche tantissimi gli italiani che hanno acquistato immobili e multiproprietà a prezzi davvero concorrenziali.

Lettura consigliata

Segniamoci queste mete low cost vicine ed economiche che ci permetteranno vacanze speciali e uniche