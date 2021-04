Abbiamo più di 7.000 chilometri di coste nel nostro sublime Paese. Possibile che non possiamo trovare delle mete marine, anche senza spendere capitali? La voglia di vacanza è tantissima, ma i soldi meno. Nessun problema, segniamoci queste mete low cost vicine ed economiche che ci permetteranno vacanze speciali e uniche. Abbiamo semplicemente confrontato i voti del 2020 e i preventivi 2021, traendo spunto dai pareri stessi degli italiani. In pratica, se una meta è votata al top dal 95% degli utenti, l’abbiamo inserita in questo articolo. Sperando di fare cosa gradita ai nostri Lettori.

Maratea da anni al top del gradimento

Potrebbe sembrare un copia e incolla, ma ormai da anni gli italiani votano Maratea come la meta più bella ed economica della penisola. Nonostante l’aumento continuo di presenze, il mare della Basilicata si conferma il più gettonato per rapporto qualità-prezzo. Maratea, incastonata tra montagne e mare, ha un fascino immenso, anche grazie alla sua storia, ricca di testimonianze medievali. Quanto costa soggiornare a Maratea? Ovviamente dobbiamo fare dei preventivi, famiglia per famiglia, periodo per periodo, ma consideriamo che in piena stagione, escluso Ferragosto: B&B o villaggio e campeggio a partire da 55/60 euro a notte, soggiornando nelle immediate vicinanze del centro.

Consideriamo comunque che parliamo di una località davvero splendida, che nulla ha da invidiare a molte mete straniere più acclamate ma meno affascinanti.

Una new entry doppia da prendere in considerazione

Vogliamo a dedicare un po’ di spazio a una nuova entrata nella nostra personale classifica, tenendo conto anche dell’assiduità dei nostri Lettori, che vorranno giustamente provare delle varianti. Segniamoci queste mete low cost vicine ed economiche che ci permetteranno vacanze speciali e uniche, con l’accoppiata Gaeta e Formia. Premettiamo subito che parliamo di una vacanza non completamente fissa, se non nella scelta dell’alloggio. Gli utenti e noi con loro, suggeriscono l’affitto di un appartamento, che troveremo sul litorale a prezzi davvero competitivi.

Parliamo di due splendide località della costa laziale, che sanno unire mondanità, buona cucina, ampie spiagge, ma anche la possibilità di un tranquillo soggiorno familiare. Molto apprezzata dagli utenti, la possibilità di frequentare lungomare e zone centrali in assoluta tranquillità, grazie alla chiusura al traffico serale. Molte, comunque le possibilità di soggiorno, compresi i B&B, particolarmente apprezzati, con prezzi da 55 euro a notte in piena stagione turistica, Ferragosto escluso.

