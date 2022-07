Leggere il tema natale di una persona riguarda una disciplina complessa. Molto spesso le persone sono abituate a intendere l’astrologia come una serie di previsioni o probabilità ristrette in un certo lasso di tempo. Sono cose che in parte si possono ricavare, leggendo le energie che influenzano il cielo in un dato momento storico e ponendole in relazione con le coordinate natali di un soggetto. Ma non è tutto.

Ciò che è davvero interessante dell’astrologia è che può essere un utile mezzo di conoscenza per arrivare a decifrare il proprio sé più profondo, come anche l’utilizzo dei Tarocchi. Ciò che rende affini queste due discipline, non è tanto la mera divinazione, quanto la possibilità di comprendere sé stessi, decifrando simboli e archetipi. La divinazione, infatti, è fine a sé stessa se non porta il soggetto a ragionare in funzione di un cambiamento positivo. Non a caso, ognuno dei 22 Arcani Maggiori dei Tarocchi è connesso a uno o più segni.

Il significato dell’ascendente nell’oroscopo di ogni segno zodiacale, serve a completare lo spettro di influenze che agiscono su un soggetto e a delineare alcune delle sue caratteristiche fondamentali.

Cosa rende l’ascendente così diverso dal valore che può avere il segno posizionato nel Sole (ciò che si definisce come “segno zodiacale”) o nella Luna? In breve, è fondamentale capire una sola cosa. Il segno zodiacale è ciò che la persona è internamente. L’ascendente è ciò che la persona esteriorizza e trasmette agli altri. La commistione tra queste due cose è assolutamente interessante. Se questi dati vengono uniti a quelli lunari, si ha la possibilità di leggere una personalità nel suo complesso. Ad esempio il segno posto nella Luna determina il modo che abbiamo di relazionarci con gli altri.

Il significato dell’ascendente nell’oroscopo di ogni segno zodiacale dall’Ariete in poi e come si effettua il calcolo

Il calcolo dell’ascendente si ottiene attraverso lo studio delle Effemeridi e il calcolo dell’ora siderale, che è estremamente complesso. Se non si nutre una vera e propria passione, è sconsigliabile inoltrarsi in questo campo. Anche perché al giorno d’oggi esistono molti siti web programmati per eseguire il calcolo automaticamente, basta indicare giorno di nascita, ora e luogo.

L’ ascendente è il segno zodiacale che sorge al momento della nascita sul fronte est e può indebolire o potenziare il segno solare. Ed ecco come, in base all’ascendente, ci si presenta nei confronti del Mondo circostante. Qual è dunque la maschera sociale che contraddistingue l’individuo?

Chi ha l’ascendente in Ariete appare come una persona impulsiva, energica e incontenibile. Il Toro conferisce calma, praticità, pacatezza. Il Gemelli è intelligente, eclettico e curioso. Il Cancro è testardo, romantico, sensibile. Il Leone fa apparire le persone orgogliose, generose e ottimiste. La Vergine mostra caratteri ordinati, scrupolosi, affidabili. La Bilancia ostenta fascino, diplomazia, empatia. Lo Scorpione dona un aspetto esteriore cupo, misterioso e un carattere intuitivo ma brusco. Il Sagittario ha modi di fare entusiasti ed esercita grossa indipendenza. Il Capricorno è riservato, rigido, a volte severo. L’Acquario è stravagante, originale, amichevole. Per finire, l’ascendente in Pesci darà la percezione di un soggetto altruista, dolce, comprensivo, ma lunatico.

Lettura consigliata

Luna nuova in Cancro quella di fine giugno, ecco il suo significato nell’oroscopo e cosa porta a tutti i segni zodiacali