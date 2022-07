Ecco svelati 3 luoghi perfetti dove andare d’estate in montagna in vacanza per spendere poco anche con bambini e ragazzi

L’estate porta con sé la voglia di esplorare luoghi incredibili e memorabili. Non dobbiamo arrenderci di fronte agli aumenti generali di prezzi dovuti all’inflazione. Infatti, è possibile esplorare posti incredibili senza dover fuggire lontano o prendere costosi aerei. Non dimentichiamo mai quanti luoghi incredibili si nascondono nel nostro Paese. Alcuni dei quali non solo sono alla portata di tutte le tasche, ma ci consentono di fuggire dalle grandi folle. Queste, infatti, poco si conciliano con la ricerca del relax totale e della quiete dei sensi che vorremmo cercare in montagna.

In passato, avevamo visto come alcuni luoghi internazionali del turismo non solo non soffrono dell’inflazione, ma anzi sembrano presentare prezzi più bassi rispetto all’anno scorso. Per questo, avevamo suggerito alcune mete di tendenza fuori dall’Italia. Oggi invece restiamo all’interno del nostro Paese per suggerire alcuni luoghi forse defilati rispetto ai grandi flussi turistici, ma a loro modo indimenticabili. Così, ecco svelati 3 luoghi perfetti dove andare d’estate in montagna per qualche giorno.

Da Sud a Nord

Tra i luoghi più preziosi d’Italia ma paradossalmente meno affollati in alta quota c’è, senza dubbio, il complesso della Maiella. Le escursioni in montagna sono assicurate. Sono inoltre intervallate da una presenza erbosa e ondulata più diffusa rispetto, ad esempio, al massiccio del Gran Sasso. Le vette principali sono costituite dal Monte Amaro (2793 metri) e dal Monte Acquaviva (2737 metri). Oltre alle escursioni di tutti i tipi, possiamo godere di gastronomia d’eccezione. La Maiella è circondata da paesi e valli dotate di grande folklore e che d’estate si vestono spesso a festa.

Passiamo poi ad una località del centro Nord. Sono perfetti per passare qualche giorno in mezzo alla natura i Monti Sibillini. Questo comprensorio, che unisce Umbria e Marche, nasconde molti luoghi di straordinario interesse. Tra questi, ecco il Monte Vettore e Castelluccio di Norcia, con il caratteristico fenomeno della fioritura. Sta inondando di colori la piana proprio in questi giorni, Aspetto per il quale è considerato uno dei più bei angoli d’Italia. I prezzi, dopo il triste terremoto di qualche anno fa, sono generalmente più bassi. Ma la bellezza dei luoghi e delle montagne continua ad essere incantevole. E forse andarci rappresenta un buon modo per sostenere una popolazione molto provata. Tra i prodotti tipici ecco le cosiddette norcinerie: tartufi, prosciutti ed altre specialità.

Ecco svelati 3 luoghi perfetti dove andare d’estate in montagna in vacanza per spendere poco anche con bambini e ragazzi

Infine, ecco una destinazione per il Nord lontana dalle grandi folle. Si tratta della Val D’ultimo, una delle valli più silenziose e meno note dell’Alto Adige. Uno spirito di profondo rispetto per la montagna pervade questi luoghi magici che sono parzialmente immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio. Oltre ad una sensazione di unicità e di pace unica, troveremo anche prezzi decisamente più abbordabili rispetto alle località più gettonate delle Alpi. Il turismo, infatti, ha portato numeri più contenuti. E forse anche viaggiatori più consapevoli dell’essenza rustica della montagna. Circa 400 km di sentieri si snodano tra paesini dalla bellezza illibata, antichi masi e piccole cascate edeniche. Un modo di certo perfetto per riconciliarsi con il Mondo.

