Questa settimana è molto importante per un evento astrale che regalerà una nuova fase di rinnovamento a tutti i segni dello zodiaco. Il 22 luglio il Sole verrà ospitato dal Leone e promette tante novità. Inoltre avremo la luna in Pesci e questa combinazione astrale, secondo gli esperti, farà capitolare anche i single più incalliti. Coloro che avevano messo una pietra sopra le questioni amorose, da oggi fino al 18 luglio potrebbero ricredersi.

Venere, inoltre, questa settimana si sposterà dalla casa dei Gemelli per transitare in Cancro e questo per molti accentuerà la vena romantica e sognatrice.

Vediamo quindi in dettaglio cosa avverrà questa settimana.

Un turbine di soldi e nuovi amori travolgerà l’oroscopo di fine luglio per Gemelli e Pesci

Iniziamo con le sorprese in campo amoroso. Gli esperti astrologi indicano questo momento come l’occasione per iniziare una relazione sentimentale seria e duratura. Coloro che sono già legati ad una persona invece capiranno che è un legame solido e fisso quello che stanno cercando. I segni zodiacali che saranno maggiormente coinvolti da questa ventata di emozioni e romanticismo sono:

Toro;

Leone;

Scorpione.

Ai Gemelli si rimpingua il conto corrente

Per i Gemelli sono previste entrate abbondanti di denaro ma solo se sapranno far buon uso del proprio intuito. Per i lavoratori dipendenti potrebbe essere arrivato il momento di chiedere l’aumento di stipendio. Chi ha un’attività autonoma potrebbe avere qualche lampo di genio per incrementare i fatturati. Il Sole in Leone significherà per i gemellini un benefico influsso delle doti comunicative già pienamente in possesso di questo segno.

Il Leone e l’Acquario dovrebbero staccare la spina

Il Leone sta veramente dando il meglio di sé da almeno un mese. Troppi problemi ed impegni fanno desiderare una vacanza, un weekend alle terme o una crociera. Ecco il momento giusto per riservare alla beauty routine casalinga qualche ora.

L’Acquario combatte strenuamente per trovare le forze residue per le ultime settimane di lavoro. Si avverte la necessità di staccare la spina e andrebbe benissimo anche una breve fuga verso il mare. Basteranno anche poche ore per ricaricare la batteria. Ricordiamo che ogni segno zodiacale ha una propria tinta per capelli e potrebbe essere il momento perfetto per sperimentare.

Nuovi incontri per i Pesci

I Pesci nelle ultime settimane hanno puntato molto sui nuovi progetti per quanto concerne la vita professionale e lavorativa.

Ora è arrivato il punto di svolta anche dal punto di vista affettivo e sentimentale. Un nuovo incontro farà il suo ingresso nelle vite dei nati sotto il segno dei Pesci e non sarà una meteora.

Questo fine mese ci regalerà un turbine di soldi e nuovi amori.

