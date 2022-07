Da canotta a sottogiacca elegante, i top da cerimonia bianchi e neri trionfano in ogni occasione

Alcuni indumenti mettono in evidenza i difetti e non sono eleganti, ma ci piacciono talmente tanto che non riusciamo a rinunciarci. La composizione dell’outfit varia a seconda delle occasioni. I tank top, conosciuti come canotte, possono essere indossati in maniera disinvolta attirando critiche. Ma se si scelgono determinati tessuti e si abbinano nella maniera corretta possono essere molto apprezzati. Soprattutto d’estate.

Per esempio, le canotte nere indossate sotto un abito bianco sono perfette per un look da lavoro agile e comodo. Il contrasto rende perfettamente in termini di eleganza. La versione crop abbinata a colori vivaci rappresenta una scelta coraggiosa e di personalità per serate mondane o cerimonie. Se, invece, scegliamo il casual, possiamo lasciare libera la nostra personalità spigliata insieme a una gonna ricamata e ricca di fantasie. Cadere nell’esagerazione, però, è un attimo.

Diversi contesti

Se trasformiamo il capo d’abbigliamento, il passaggio da canotta a sottogiacca elegante può essere pericoloso. In estate, però, la voglia di osare è tanta e allora con una gonna rifinita e di gusto, il top potrebbe funzionare. Se la gonna è vistosa e di tessuto scadente, l’attenzione potrebbe passare in maniera goffa dalla nostra persona all’outfit. Misura e tessuto sono fondamentali. Per esempio, in spiaggia l’abbinamento giusto potrebbe essere con il pareo comodo e fresco.

L’abbinamento canotta più pantaloni è quello più semplice, soprattutto se puntiamo sul contrasto tra bianco e nero. Questo tocco classico può trasformare il top in una mossa vincente. Se, invece, dobbiamo viaggiare, la canotta è sicuramente uno degli indumenti più comodi anche senza grandi aggiunte. Certo, sotto una camicia modello denim o a scacchi potrebbe dare vita a un look disinvolto molto lineare. Anche con la tuta la canotta trova il suo accostamento ideale e rende più facile la scelta degli accessori sia con le borse che con le scarpe.

Da canotta a sottogiacca elegante, i top da cerimonia bianchi e neri trionfano in ogni occasione

Se ci muoviamo in ambiti formali è la scelta del tessuto a fare la differenza. Due tipi di top possono farci apparire molto eleganti e allo stesso tempo garantirci la comodità. Sono il top in pizzo e quello in seta.

Osare in un ambiente in cui la formalità è importante è molto difficile. Il top in pizzo si abbina perfettamente alla gonna mini oppure agli short. La blusa dovrebbe essere di valore e la trasparenza studiata con misura. Possiamo salvare la nostra anima ribelle con i jeans skinny che bilanciano il top in pizzo indossato come lingerie. La seta, invece, è decisamente più sobria e si gestisce con maggiore tranquillità. Un paio di pantaloni bianchi e un sandalo in cuoio rendono elegante e sexy il top sia bianco che nero. È importante sempre mantenere un contrasto tra i colori, soprattutto se neutri. In questo caso un tacco alto a stiletto potrebbe essere un accessorio adatto per un salto di qualità.

Lettura consigliata

Per ringiovanire il viso affaticato finalmente un taglio innovativo e da far invidia spopolerà nel 2022