Talvolta, soprattutto noi donne e solitamente in prossimità del compleanno, ci troviamo a voler cambiare look e colore dei capelli. Ci sono moltissime novità per quanto riguarda le nuance da richiedere al parrucchiere: dai riflessi a spina di pesce per coprire i capelli bianchi al nuovo balayage. Un’altra opzione sarebbe scegliere la tinta in base ai nostri profili zodiacali e valorizzare i tratti della nostra personalità in base agli astri. Ecco, quindi, quali sarebbero le colorazioni migliori segno per segno.

I segni zodiacali fra cui Leone e Acquario dovrebbero chiedere al parrucchiere queste tinte per capelli

Un pool di astrologi ed hair stylist si sono divertiti a ipotizzare le combinazioni perfette fra segni zodiacali ed il colore dei capelli. Vediamo, dapprima, cosa suggeriscono per i segni di fuoco. Partiamo da Ariete, Leone e Sagittario.

Il carattere dell’Ariete è incredibilmente vulcanico, iperattivo e sempre pronto all’azione. Gli esperti hanno quindi pensato ad un rosso che potrebbe però esser addolcito nei toni del mogano. Per quando riguarda il Leone non si può fare a meno di sottolineare che è il segno governato Sole. Questo suggerisce di provare la gamma dei biondi in particolare il biondo miele con caldi riflessi caramello. Per il Sagittario gli esperti si sono fatti ispirare dalla pietra portafotuna del segno l’ametista. Pertanto il colore suggerito sarebbe un castano con riflessi viola ametista.

Cancro, Scorpione e Pesci

Il Cancro è un segno creativo, ma delinea anche personalità dall’interiorità spiccata e assai caute e prudenti. Gli esperti consigliano un rassicurante “oro cannella” che grandi rivoluzioni di look. Lo Scorpione ha un carattere forte ed impulsivo. In linea con queste caratteristiche potremmo scegliere un biondo platino, perfetto da abbinare con il nero che è il colore prediletto dagli scorpioncini. Per i Pesci non si parla di un colore ma della tecnica “root melt” che consiste in un’ombreggiatura delle radici fino a 10,15 centimetri sotto queste ultime. Questo effetto a bassa manutenzione è perfetto per dei sognatori come i Pesci che potrebbero dimenticarsi di fare la tinta ogni mese.

Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro dona una forte temperamento ma anche un estremo bisogno di solidità e routine. Per questo motivo il colore migliore sarebbe il nero corvino. La Vergine solitamente delinea caratteri un po’ timidi che si troverebbero a disagio con un cambio radicale. Ecco, quindi, che si suggeriscono dei leggeri riflessi “sunkissed” anche tono su tono. Il Capricorno estremamente pratico ed essenziale ha bisogno di un colore base come un castano cioccolato.

Acquario, Bilancia, Gemelli

Per l’Acquario molti coloristi propendono per il blu che premi la forza creativa e il carattere estroverso di questo segno. Per la Bilancia si osa ancor più: gli esperti suggeriscono una gradazione di rosa. Questa sfumatura renderà questo segno ancor più leader del gruppo di amicizie. Infine i Gemelli: spesso sono riconosciuti, erroneamente, per la loro duplice personalità. Noi preferiamo parlare di ricchezza di lati del carattere che ben trovano rappresentazione in un effetto “Reverse Highlights”, le mèche anni Novanta che sfumano molto gradualmente verso le punte.

