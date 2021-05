Le variabili da tenere in considerazione, quando si vuole conservare del vino, sono diverse: la temperatura, l’umidità, la presenza di escursioni termiche, lo spazio a disposizione. La zona adibita a cantinetta, quindi, deve trovarsi una stanza fresca, lontana il più possibile sia da fonti di calore sia dalla luce, dai prodotti della casa, come detersivi e solventi, e da alimenti dal profumo intenso come salumi e formaggi. Ma non è importante soltanto dove conservare il vino, ma anche come: possibilmente tra scaffali in legno, ottimo come isolante termico; posizione orizzontale delle bottiglie, soprattutto se si tratta di vini importanti da grande invecchiamento. Nonostante questi accorgimenti il vino è andato a male? Ecco un trucco veloce ed efficace per capire se il vino aperto da tempo sia ancora buono prima di servirlo a tavola.

Perché il vino diventa aceto?

Se il vino diventa aceto è colpa dei batteri acetici, o meglio, degli Acetobacter, microrganismi scoperti da Pasteur nel 1864 che trasformano l’alcol in aceto. Questo microrganismo, in base a determinate condizioni ambientali e climatiche, riesce a produrre sulla superficie del vino una pellicola di acido acetico che danneggia irrimediabilmente il prodotto. L’etanolo si ossida perché i batteri acetici subiscono l’azione diretta dell’anidride solforosa e dell’ossigeno. Questo può succedere a tutti i vini se conservati male, oppure quando viene travasato male e poi non sigillato adeguatamente, quando non vengono usati tappi di buona qualità e quando si fa anche una sola di queste operazioni a temperature eccessivamente alte.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Un trucco veloce ed efficace per capire se il vino aperto da tempo sia ancora buono prima di servirlo a tavola

Ci sono diversi metodi per prevenire il disastro di un ottimo vino che si trasformi in aceto. Ma cosa fare quando non si è certi del contenuto della bottiglia? Come essere sicuri di offrire in tavola un vino ancora buono senza rischiare brutte figure? Per risolvere questo dilemma è sufficiente immergete nel vino un filo di lana bianco e subito dopo mettete il filo in un bicchiere con dell’aceto. Se il filo diventa blu, allora il vino è di ottima qualità. Se il colore tende al rosso acceso, è probabile che il vino sia andato a male.

Questo è un metodo veloce quando non si vuole assaggiare il vino, perché astemi, perché si ha un palato non allenato a riconoscere il principio del deterioramento, oppure perché il vino semplicemente non piace, ma si desidera servirlo.