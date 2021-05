Adesso che spiagge e piscine ci danno la possibilità di tornare a mostrare il nostro corpo, pur senza farne una malattia, qualche piccola correzione possiamo ancora farla. Magari, anche semplicemente per l’aspetto psicologico, più che estetico. Ci sono dei prodotti assolutamente naturali, che ci vengono incontro in maniere diverse, dalla tavola alla cosmetica. Dagli spettacolari e immensi fondali marini ecco il sistema infallibile per dimagrire senza stress e tonificare il corpo espellendo le tossine nocive. Il tutto, approfittando di alcuni tipi di alghe. Vediamole nel dettaglio assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Le alghe come vera e propria potenza il nostro servizio

Se è vero che nel processo di nascita della terra, le alghe sono tra i primissimi esseri presenti, probabilmente ci sarà un perché. Dagli spettacolari e immensi fondali marini ecco il sistema infallibile per dimagrire senza stress e tonificare il corpo espellendo le tossine nocive. Grazie a una vera e propria miniera di:

vitamine;

proteine;

antiossidanti;

acidi grassi omega 3 e 6;

minerali.

Assumerle a tavola ma anche sul corpo

I fantastici principi su cui si basano le alghe per salvaguardare il nostro corpo, sono davvero simili sia assumendole a tavola, che nelle tradizionali forme cosmetiche. La loro azione così devastante nei confronti degli inestetismi è

basata proprio sul favorire la circolazione e il drenaggio dei liquidi in eccesso. Tutte le alghe, da quelle del Pacifico ma quelle del Mar Morto, favoriscono il metabolismo cellulare, aiutano la rigenerazione della pelle e dei tessuti. Se vogliamo veramente dare il colpo di grazia a qualche inestetismo di troppo del nostro fisico, possiamo farlo grazie all’azione congiunta delle alghe. A tavola e a livello di trattamento. Solitamente non ci sono controindicazioni, se non per le mamme in gravidanza, in allattamento, o nei casi di ipertiroidismo. Prima, comunque di iniziare un trattamento, consultiamo c con un esperto di fiducia.

