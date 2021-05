Vivere rispettando l’ambiente è diventato sempre più importante. Lo scopo è proteggere il pianeta dai danni causati dall’uomo. Come essere eco-friendly in diversi aspetti della nostra vita quotidiana? È possibile partire da un piccolo cambiamento, come l’utilizzo di una bottiglia d’acqua riciclabile, fino a realizzare un investimento più grande, come l’installazione di pannelli solari. La maggior parte delle persone fatica a fare un cambiamento significativo perché semplicemente non sa da dove cominciare. Si può iniziare con l’essere più ecologici nella vita di tutti i giorni. Come preparare detergenti eco-friendly per la pulizia quotidiana risparmiando e rispettando l’ambiente?

Detergente eco-friendly per i piatti

Lessare 8 limoni finché non si saranno ammorbiditi, tagliarli a cubetti, togliere i semi e frullare. Mettere il composto in una casseruola con 800 ml di acqua, 200 ml di aceto, 300 g di sale fino. Bollire e mescolare. Spegnere il gas e frullare con il frullatore a immersione. Una volta raffreddato, mettere in bottiglia.

Oppure, far bollire 200 g di sapone di Marsiglia grattugiato in 1 litro di acqua, e mescolare. Una volta sciolto, spegnere il fornello e lasciare riposare per tutta la notte. Aggiungere acqua tiepida se troppo densa. Aggiungere l’olio essenziale di limone quando è freddo e trasferire in una bottiglia.

Questi detergenti vanno utilizzati come qualsiasi altro prodotto per la pulizia dei piatti.

E uno per i pavimenti

Unire 30 ml di aceto, 30 ml di soda, ½ cucchiaio di detersivo per piatti, 4 litri di acqua calda del rubinetto (in caso di bottiglia da 1 litro le porzioni sono: 300 ml di aceto, 300 g di soda cristalli, 2 cucchiai di sapone per i piatti, 400 ml di acqua calda).

Per la pulizia della casa mescolare 3-4 tazze da 25 ml del detergente eco-friendly in un secchio da 4 litri d’acqua.

Ecco come preparare detergenti eco-friendly per la pulizia quotidiana risparmiando e rispettando l’ambiente.