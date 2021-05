Il caffè è più di una bevanda. È un qualcosa di irrinunciabile, di iconico. Fa parte della mattina di tutti gli italiani e non solo. Si beve in moltissimi modi diversi. Alcuni ci aggiungono il latte, il cacao o aromi vari. Spopola, ad esempio, il caffè alla nocciola. Un proverbio, addirittura dice che la giornata non comincia se non dopo una tazza fumante di caffè.

È necessario, tuttavia, che non si esageri. Per vivere in salute bisogna avere un piano alimentare sano e un regime di allenamento costante. Anche a casa.

Il caffè non può mancare. Perché privarsi di questo piccolo piacere della vita?

Nelle prossime righe si parlerà di una ricetta tutt’altro che comune.

Ecco un modo inaspettato e strano di bere il caffè che tutti dovrebbero provare per arrivare sazi all’ora di pranzo.

Esistono diversi modi di bere il caffè

Esistono diversi modi di bere il caffè. Alcuni sono davvero strani. Basti pensare al caffè con l’uovo. O con la farina d’avena. O, addirittura, con il sale.

Belli i tempi quando il massimo strappo alla regola era il cappuccino!

Certo, non si discutono i gusti, però alcuni accoppiamenti possono sembrare troppo arditi e avventati. Ognuno di essi, tuttavia, ha un senso e uno studio approfondito alle spalle. È difficile proporre qualcosa di non testato.

A prova di protettile

Il bulletproof coffee è davvero una bevanda energetica e dalle proprietà straordinarie. Per questa bibita a prova di proiettile abbiamo bisogno di caffè, burro e olio di cocco. Il procedimento è facilissimo. Si preparano due espressi e poi si aggiunge un cucchiaio di burro e uno di olio di cocco.

Il preparato è davvero una bomba calorica ma fornisce un apporto di energia impressionante. Da assumere da solo, esso rappresenta un’ottima colazione. Chiunque sarà sazio fino all’ora di pranzo e affronterà la mattinata con una grinta e un vigore mai visti prima.