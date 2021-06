Ci spiacerebbe rinunciare in estate visto l’apporto di vitamine, carboidrati, fibre e proteine, eppure il nostro immaginario associa le lenticchie alle zuppe calde invernali. Ma ci sono numerose ricette per gustare i legumi anche in estate. E noi di Proiezionidiborsa abbiamo scovato un tocco singolare per cucinare le lenticchie d’estate per un piatto fresco, saporito e leggero ma anche veloce e nutriente a prova di calura. Tutto da aggiungere alla nostra pietanza di lenticchie.

Gli ingredienti sono molto semplici e ne fanno un piatto dal costo veramente esiguo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Per 4 persone, useremo:

a) 200/250 gr di lenticchie rosse;

b) 15-16 pomodorini tondi;

c) 1 cetriolo;

d) 1 cipolla fresca;

e) qualche foglia di basilico;

f) sale e pepe;

h) un peperoncino calabrese

Il procedimento è molto semplice. Iniziamo portando ad ebollizione le lenticchie per circa 20 minuti. Se vogliamo ridurre i tempi di cottura, possiamo mettere a bagno i legumi la sera prima, come facevano le nostre nonne. Nella nostra ricetta per così dire basica aggiungeremo un tocco singolare per condire le lenticchie d’estate per un piatto fresco, saporito e leggero ma anche veloce e nutriente a prova di calura. Infatti consideriamo il peperoncino.

Seconda fase

In una ciotola poniamo il cipollotto tagliato a fettine, il cetriolo e i pomodorini. Tutto deve essere tagliato a fettine spesse 1-2 centimetri. Poniamo le lenticchie in un’altra ciotola ampia e lasciamo raffreddare e colare. A parte prepariamo la miscela di olio, sale e pepe regolando in autonomia le quantità.

Appena le lenticchie saranno raffreddate aggiungiamo le verdure tagliate e il condimento a base di olio, sale e pepe. Aggiungiamo un tocco singolare per condire le lenticchie d’estate per un piatto fresco, saporito e leggero ma anche veloce e nutriente a prova di calura. Tagliuzziamo il peperoncino calabrese e il basilico.

Il nostro piatto freddo di lenticchie sarà pronto e reso più gustoso con il piccante del peperoncino calabrese. Una pietanza leggera ma nutriente che possiamo portare anche in ufficio per la pausa pranzo.