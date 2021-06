Spessissimo, dopo aver letto giornali o riviste, tendiamo a buttare via tutto, sbarazzandoci di una gran quantità di carta. Questa carta non sempre viene riciclata, e finisce nell’indifferenziato, ovvero sepolta sotto terra.

Possiamo però dare una mano all’ambiente, se vogliamo, imparando a riciclare e riutilizzare questi scarti in modo creativo. Il riciclo creativo è una forma artistica per riutilizzare i materiali di scarto, come carta, cartone, plastica, vetro, ecc. È un modo originale ed innovativo per non sprecare e dare nuova vita ai materiali che altrimenti andrebbero gettati. In questo modo possiamo creare bellissimi oggetti anche molto utili in casa.

Vediamo 3 idee per utilizzare libri e giornali riciclati costruendo qualcosa di geniale e utilissimo per la casa.

Cesto di carta riciclata

Ci servono una decina di fogli, o anche meno, dipende da che dimensione vogliamo dare al cesto, delle forbici e della colla vinilica. Pieghiamo un foglio di giornale in tre parti e lo ritagliamo in tre strisce. La stessa cosa si fa con tutti gli altri fogli. Arrotoliamo le strisce di giornale per renderle più resistenti e le incolliamo l’una sull’altra seguendo il diametro del cesto. Per fare la base del cesto, intrecciamo le strisce arrotolate a formare una sorta di centrino e poi incolliamo la base al cesto.

Casetta per uccellini in cartone

Per fare questo ci serve un cartone del latte. Dopo averlo lavato e lasciato asciugare, possiamo colorarlo con dei colori impermeabili, come acrilico o vernice. Tagliamo poi una porcina in uno dei lati dl bricco, da dove possono entrare gli uccellini. Pratichiamo due fori nella parte superiore del bricco e ci leghiamo degli spaghi. Chiudiamo bene i fori incollando gli spaghi al cartone, così l’acqua non può passare. Questo lavoro è più semplice con un bricco da 500ml. Se si ha un bricco da 1L, si può pensare di tagliarlo a metà e farci due casette, cercando sempre di sigillare le fessure per renderlo impermeabile.

Tovagliette da cucina

Partendo dallo stesso metodo utilizzato per il cesto, creiamo delle strisce di carta abbastanza lunghe. Le pieghiamo tre volte su se stesse. Una volta preparate tante di queste strisce piegate, iniziamo ad intrecciarle fra di loro, fissando i punti di chiusura con la colla vinilica. Questo lavoro ad intreccio creerà delle meravigliose tovagliette da cucina.

Ecco le 3 idee per utilizzare libri e giornali riciclati e costruendo qualcosa di geniale e utilissimo per la casa.