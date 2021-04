L’insalatona di cereali, legumi e ortaggi freschi è il piatto perfetto da portare in ufficio per tutta l’estate. Con aggiunta, se si vuole, di qualche cubetto di tofu o di feta. Ma per poter gustare un’insalata perfetta, senza chicchi gommosi o fette di pomodoro troppo acquose, ci vogliono alcuni accorgimenti furbi.

Cereali e legumi più gradevoli al palato

Farro e orzo perlato, dopo la cottura, diventano appiccicosi in superficie. E questo non giova né alla presentazione né alla masticazione dell’insalata fredda. Per ridurre al minimo questo problema, bisogna scolarli bene e stenderli su una teglia che abbiamo messo in freezer per qualche minuto.

Per mantenere i legumi sempre integri, invece, usiamo questo trucchetto. Dopo averli messi a bagno, riponiamoli in una pentola coperti con acqua fredda e cuociamo a fiamma molto bassa, avendo cura di aggiungere il sale soltanto alla fine della preparazione.

I trucchi segreti per un mix di cereali, legumi e ortaggi gustosissimo e fresco da portare in ufficio per il lunch

Perché l’insalata di cereali e legumi rimanga fresca, scottiamo i pomodori in acqua per 30 secondi. Poi raffreddiamoli in acqua e ghiaccio, togliamo la pelle ed eliminiamo i semi. In questo modo le falde a pezzi manterranno il loro gusto, senza assumere un sapore acido e senza rilasciare quella fastidiosa acquetta.

E per condire? I proverbi non bastano

Per condire bene l’insalatona “fitness” non bastano i proverbi. “Ci vuole un avaro per l’aceto, un giusto per il sale e un pazzo per l’olio” va bene solo se parliamo di indivia e scarola.

Ecco, invece, i trucchi segreti per condire bene un mix di cereali, legumi e ortaggi sempre fresco da portare in ufficio per il lunch. Quel che conta sono l’ordine in cui si aggiungono i condimenti.

Il sale è il primo. Poi va l’aceto e solo alla fine l’olio (un cucchiaio) che isola la superficie degli ingredienti da ulteriori aromatizzazioni. Anche eventuali erbe fresche vanno incorporate solo prima di condire.

