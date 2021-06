Rilassarsi dovrebbe essere un diritto universale. Come tutti abbiamo bisogno di lavorare, di mantenerci con il nostro impiego, tutti abbiamo anche bisogno di rilassarci. In un articolo passato avevamo parlato di una ricetta che aiuta moltissimo i muscoli a rilassarsi, e anche la nostra mente. Oggi però vorremmo concentrarci su un’abitudine.

Ecco la meravigliosa abitudine che gli italiani stanno prendendo dopo il lavoro per rilassarsi e godersi la vita.

Uno stato d’animo

Ciò che gli italiani cercano senza sosta è quel tocco di bellezza che da sempre caratterizza il nostro bel popolo. Sia nell’arte, sia nella musica o sia nella vita di tutti i giorni, noi italiani cerchiamo la bellezza. Certo, la grande bellezza alla Sorrentino è una tensione esistenziale più che uno stato d’animo.

Noi di ProiezionidiBorsa non parliamo di quella bellezza, ma di una sensazione di benessere fisico mista a libertà mentale. Soprattutto, dopo una lunghissima giornata di lavoro è proprio ciò di cui abbiamo più bisogno. Magari qualche collega non è stato così gentile o i fascicoli sulla scrivania si sono moltiplicati. E verso le diciotto il desiderio di uscire e respirare diventa palese e fortissimo.

La meravigliosa abitudine è proprio quella di uscire dal lavoro, chiamare il proprio migliore amico e prendersi una buonissima birra bianca in una terrazza. Sì, la birra bianca, che spesso i bar associano alle mozzarelline, le ciliegine per capirci.

Ecco, in quel momento ci sembra di rivivere tutta la nostra giovinezza, la nostra età migliore. In quel momento tutti i problemi e tutte le preoccupazioni sembrano dissolversi ed esistiamo solo noi.

Il consiglio che Noi di ProiezionidiBorsa ci sentiamo però di dare al Lettore è il seguente. Come in tutto, nella vita ci vuole equilibrio. E qui non parliamo tanto o solo della quantità di birra da assumere. Parliamo soprattutto del tempo da dedicare alle persone importanti della nostra vita. In primis, la nostra famiglia. Non dimentichiamoci di scegliere di passare del tempo anche con loro.